Münster-«Tatort» bleibt das Nonplusultra

Quotennews

Max Moors Abschied von «ttt» sahen am späten Abend weniger als eine Million Zuschauer. Auch «Caren Miosga» fiel nach „Man stirbt nur zweimal“ deutlich zurück.

Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne zählen zu den beliebtesten Darstellern der-Reihe. Das Ermittlerduo aus Münster fuhr zu Corona-Zeiten zweimal mehr als 14 Millionen Zuschauer ein, im März 2024 verfolgten 12,73 Millionen ARD-Zuschauer den bislang letzten Film „Unter Gärtnern“. Vor einem Jahr sahen 11,11 Millionen „Der Mann, der in den Dschungel fiel“.Am gestrigen Abend sorgtefür leergefegte Straßen, denn allein 11,52 Millionen schalteten Das Erste ein. Der Marktanteil hatte einmal mehr die Vier am Anfang stehen, denn man traf genau die 40,0-Prozent-Marke. Auch beim jungen Publikum zwang die blaue Eins die Konkurrenz in die Knie. Mit 2,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 32,4 Prozent Marktanteil und den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe.Peer Steinbrück (SPD), Grünen-Politikerin Ricarda Lang und ‚Welt‘-Journalist Robin Alexander waren ab 21:45 Uhr beizu Gast. Die Talkshow erreichte an diesem Abend trotz des sagenhaften Vorlaufs eher gewöhnliche Werte. Die Reichweite schrumpfte auf 3,42 Millionen, der Marktanteil auf 15,9 Prozent. Bei den Jüngeren blieben 0,46 Millionen Interessierte dran. Das führte zu 9,8 Prozent.Nach den(2,18 Mio.) verabschiedete sich Max Moor von. Seine letzte Sendung verbuchte 0,91 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 6,9 Prozent beziffert. Zuvor verzeichnete die Nachrichten-Sendung 13,1 Prozent. Beim jungen Publikum markierten die beiden Sendungen 0,24 und 0,12 Millionen Seher sowie 6,4 und 3,8 Prozent. Zu später Stunde stellte Denis Scheck innoch neue Bücher vor. Das 30-minütige Magazin verzeichnete 0,52 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent. Bei den Jüngeren standen 2,4 Prozent auf dem Papier.