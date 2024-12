«A Widow's Game» kommt demnächst

International

Ivana Baquero, Tristán Ulloa und Carmen Machi spielen die Hauptrollen.

Netflix hat die Informationen vonveröffentlicht, dem Film, der auf der Geschichte des bekannten Falls der „schwarzen Witwe von Patraix“ basiert. Die Schauspielerin Ivana Baquero wird María Jesús Moreno Cantó, besser bekannt als Maje, verkörpern, während Tristán Ulloa in diesem neuen Film von Bambú Producciones für Netflix die Rolle des Salva spielt. Carmen Machi vervollständigt die Hauptbesetzung dieses neuen Projekts unter der Regie von Carlos Sedes, dessen Dreharbeiten vor einigen Wochen in Valencia begonnen haben.August 2017. Auf einem Parkplatz in Valencia wird die Leiche eines Mannes gefunden, der sieben Mal erstochen wurde. Alles deutet auf ein Verbrechen aus Leidenschaft hin. Die Mordkommission der Stadt, mit einem erfahrenen Inspektor an der Spitze, beginnt eine Untersuchung gegen die Zeit, die sie bald zu einer Verdächtigen führt, mit der niemand gerechnet hat: Maje, die junge Witwe, süß und gelassen, die mit dem Opfer weniger als ein Jahr verheiratet war.Ramón Campos, leitender Produzent des Projekts, kommentiert das Projekt: „Warum hält es eine Person für besser, einen Mord zu begehen, als sich scheiden zu lassen? Diese Frage beschäftigte mich, als ich zum ersten Mal die Nachrichten über Majes und Salvadors Verbrechen las. Über die Jahre hinweg haben wir versucht, die Antwort zu finden, und wir glauben, verstanden zu haben, aber auch nicht, warum Maje sich dazu entschied, Salvador zu manipulieren, um eine Person zu ermorden, die zweifellos ein guter Mensch war. Denn in diesem Film geht es nicht um das Opfer. Es geht um die Mörder. Denn manchmal liegt die Antwort auf unsere Handlungen nicht darin, wer wir sind, sondern woher wir kommen.“