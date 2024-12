Chirurg Dr. Now geht zu Lifetime

US-Fernsehen

Dort zeigt der die neue Show «The 6000 LB Diaries With Dr. Now».

Zum Auftakt des Jahres 2025 kommt der renommierte bariatrische Chirurg Dr. Now zu Lifetime für die Premiere der brandneuen Original-Doku-Serien, in denen zehn krankhaft fettleibige Personen begleitet werden, die zusammen ein Gewicht von 6.000 Pfund erreicht haben und darum kämpfen, dieses Gewicht zu verlieren und ihr Leben zu verändern. Die 10-teilige, zweistündige Serie spielt in der renommierten medizinischen Einrichtung von Dr. Now in Houston und zeigt Tagebuchaufnahmen aus erster Hand von Menschen, die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, an dem sie entweder abnehmen oder sterben müssen. Die neue Serie wird am Montag, dem 6. Januar, um 21 Uhr erstmals ausgestrahlt.„Dr. Now hat die nachgewiesene Fähigkeit, sein Publikum auf authentische Weise zu fesseln, indem er die außergewöhnlichen Geschichten seiner Patienten erzählt, die darum kämpfen, ihr Leben zu verändern“, sagte Elaine Frontain Bryant, EVP & Head of Programming A&E , Lifetime und LMN. “Wir freuen uns, Dr. Now bei Lifetime begrüßen zu dürfen und wissen, dass unser Publikum sich mit dieser inspirierenden Serie identifizieren wird, die unser ganzheitliches Engagement für erstklassige, nicht gescriptete Programme unterstreicht.“Mit einem Gesamtgewicht von mehr als 2.700 kg und an einem extremen Wendepunkt wenden sich diese Personen an den Experten für Gewichtsverlust Dr. Now und sein Team von Spezialisten, um sich einer lebensverändernden bariatrischen Operation zu unterziehen und die Werkzeuge zu erlernen, die sie benötigen, um mit emotionalem Essen umzugehen. In jeder Folge wird anhand von intimen Tagebuch- und Beichtkameraaufnahmen die umfassende Erfahrung einer Person hervorgehoben, die ihre intimen inneren Gedanken, emotionalen und körperlichen Kämpfe und ihren ultimativen Weg zur Rückeroberung ihres Lebens mit anderen teilt. Dr. Younan Nowzaradan („Dr. Now“) ist ein Pionier auf dem Gebiet der fortgeschrittenen bariatrischen und vaskulären Chirurgie. Mit über 40 Jahren Erfahrung gilt Dr. Now als einer der erfahrensten und sachkundigsten Ärzte für Gewichtsverlust weltweit, der innovative Lösungen und chirurgische Eingriffe in diesem Bereich anbietet.Die Reality-Show mit Dr. Now wird von Megalomedia produziert. Die ausführenden Produzenten von Megalomedia sind Jonathan Nowzaradan und Paul Hogan. Elaine Frontain Bryant und Maitee Cueva sind die ausführenden Produzenten von Lifetime.