FOX analysiert den Tod von Liam Payne

US-Fernsehen

Bereits in der kommenden Woche steht ein Special auf dem Programm.

Am Montag, den 16. Dezember, strahlt FOX um 20 Uhr die Dokumentationaus. Die Produktion untersucht den tragischen Tod des ehemaligen One-Direction-Stars Liam Payne, der nach einem Sturz von einem Balkon ums Leben kam. TMZ ist vor Ort in Argentinien, um die Ereignisse näher zu beleuchten und neue Details ans Licht zu bringen. Dabei kommen drei Verdächtige zu Wort, die von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden könnten, und ein Augenzeuge teilt erstmals seine Schilderungen der letzten Stunden des Sängers.Die einstündige Dokumentation stützt sich zudem auf exklusive Einsichten aus offiziellen Polizeiberichten, die die Umstände des Vorfalls und mögliche Verantwortlichkeiten aufzeigen. Die Ermittlungen von TMZ werfen die Frage auf, ob der Vorfall wirklich so ablief, wie bisher dargestellt. Die Produktion verspricht eine intensive Aufarbeitung, die auf Interviews, Dokumentenanalysen und neuen Aussagen basiert.Die Doku ist am Folgetag auf Hulu verfügbar und Teil der Reihe «TMZ Investigates». Diese Serie hat sich darauf spezialisiert, komplexe Geschichten aus der Welt der Prominenz und Verbrechen aufzudecken. Verantwortlich für die Produktion sind unter anderem Harvey Levin und Ryan Regan.