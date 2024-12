«Future Boy Conan» kommt

TV-News

Die Serie stammt vom Anime-Mastermind Hayao Miyazaki, der in seiner Karriere mit seinen Spielfilmen überzeugte.

Bevor der japanische Animator und Geschichtenerzähler Hayao Miyazaki mit Studio Ghibli zahlreiche Animationsfilme produzierte, stellte er mit seinem Team die Serieher. Akira Nakano schrieb das Drehbuch, die Serie wurde in Japan im Jahr 1978 ausgestrahlt. Der staatliche Fernsehsender NHK übernahm die Ausstrahlung von Nippon Animation.ProSieben Maxx startet die Ausstrahlung der Serie am 1. Januar 2025 um 7.25 Uhr. Der junge Conan lebt mit seinem Großvater auf einer einsamen Insel im Meer. Die beiden halten sich für die einzigen Überlebenden einer schrecklichen Katastrophe, die den Planeten beinahe zerstört hätte. Doch eines Tages wird ein Mädchen am Strand der Insel angespült und für Conan beginnt ein wildes Abenteuer. Alle 25 Episoden werden bis 20.15 Uhr ausgestrahlt.Im Anschluss strahlt ProSieben Maxx nochals Deutschlandpremiere aus. Die 17-jährige Waise Suzume folgt einem geheimnisvollen jungen Mann, der nach einer mysteriösen Tür sucht. Ihre Neugier führt sie in eine verlassene Stadt, wo sie einen riesigen Wurm entfesselt, der Japan bedroht. Gemeinsam mit Sota, dem Wächter, und einer sprechenden Katze begibt sich Suzume auf ein Abenteuer durch verschiedene Städte, um die Tore zu schließen und den Wurm zu besiegen.