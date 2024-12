Quotencheck

Nach ihrem Wechsel von Sat.1 zu VOX lief es für Carola Holzner weiterhin gut. Die umfangreichere zweite Staffel verlor aber an Reichweite.

Am 2. Oktober setzte VOX die Doku-Reihenach einem Jahr fort. Im vergangenen Jahr kam die Serie mit der Notfallmedizinerin Carola Holzner auf eine durchschnittliche Reichweite von 1,10 Millionen Zuschauern und fuhr gute Marktanteile von 4,3 Prozent im Gesamtmarkt und 7,5 Prozent in der Zielgruppe ein. Damit bewegte sich die VOX-Sendung auf dem Niveau des Vorgängers, der bei Sat.1 beheimatet war.Die erste Folge in 2024 verbuchte allerdings nur 0,87 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent Marktanteil. Auch in der Zielgruppe fielen die Werte mit 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 7,1 Prozent etwas niedriger aus. Am 9. Oktober stiegen die Ergebnisse massiv an. Die Reichweite erhöhte sich auf 1,00 Millionen, der Marktanteil auf 4,1 Prozent. In der Zielgruppe standen starke 0,46 Millionen Umworbene und 9,4 Prozent zu Buche. Die Zahlen verblieben aber nicht auf diesem Top-Niveau. Mitte Oktober schalteten 0,94 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil ging auf 4,0 Prozent zurück. Aus dem werberelevanten Publikum waren 0,31 Millionen Seher vertreten, die zu 6,4 Prozent führten.Am 23. Oktober belief sich die Sehbeteiligung nur auf 0,84 Millionen Zuschauer, darunter 0,37 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 3,5 Prozent bei allen und 7,7 Prozent bei den umworbenen Zuschauern beziffert. Ende Oktober und Anfang November folgte ein Durchhänger. Die Reichweiten waren zwar mit 0,94 und 0,92 Millionen auf einem soliden Niveau, doch in der Zielgruppe wurden nur 0,29 und 0,34 Millionen Menschen registriert. Die Marktanteile bewegten sich bei mäßigen 5,5 und 5,7 Prozent. Insgesamt wurden 3,7 und 3,6 Prozent ausgewiesen.Die beiden Extra-Ausgaben – Staffel eins umfasste nur sechs Episoden – sorgten am 13. und 20. November für einen versöhnlichen Abschluss. Die Reichweiten stiegen auf 1,02 und 0,98 Millionen Zuschauer. Davon stammten 0,48 und 0,45 Millionen aus der Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 4,0 und 3,9 Prozent bewegte sich VOX auf einem soliden Niveau. In der Zielgruppe stellte man mit 9,7 Prozent am 13. November sogar einen neuen Allzeit-Rekord auf, die letzte Folge sorgte ebenfalls für gute 8,6 Prozent.Die Reichweiten von «Doc Caro – Jedes Leben zählt» waren im Vergleich zur ersten Staffel klar rückläufig. Im Schnitt schalteten nur noch 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil sank um einen halben Prozentpunkt auf 3,8 Prozent. In der Zielgruppe war der Zuschauerverlust nicht ganz so gravierend. Von 0,43 ging es auf 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Staffelschnitt verblieb aber bei 7,5 Prozent.