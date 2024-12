Jessica Alba renoviert weiter

TV-News

Eine neue Staffel von «Honest Renovations» kommt nach Deutschland.

Ab Mittwoch, den 8. Januar 2025, 20.15 Uhr setzt RTL Living die Renovierungsshowfort. Die Sendung stammt vom amerikanischen Roku Channel und heißt dort «Honest Renovations». Neben Alba steht auch Lizzy Mathsi vor der Kamera. Sechs neue Episoden hat die Fernsehstation produzieren lassen.Kristen und Erik Carpenter haben fünf Jahre lang versucht, eine Familie zu gründen, und jetzt haben sie endlich den Jackpot geknackt: Mit gleich vier Kindern unter sechs Jahren platzt ihr Haus vor Freude... aber auch vor Spielzeug. Jessica und Lizzy machen sich daran, Ruhe in das Chaos zu bringen, indem sie den Raum für die Erwachsenen von dem für die Kinder trennen und das Haus funktioneller für ihre wachsenden Bedürfnisse gestalten.Im Anschluss macht RTL Living mitweiter. Die Wiederholungen kommen aus dem Jahr 2021. In Yorkshire träumt Adam davon, in seinem heruntergekommenen Landhaus ein Badezimmer einzurichten, das von opulenten historischen englischen Interieurs und rustikalem Stil inspiriert ist. Im Osten Londons arbeiten Emma und Jono hart daran, eine Küche im Designer-Look zu schaffen, die von der angesagten "Japandi"-Kombination aus japanischem und skandinavischem Design inspiriert ist. Können sie den Look umsetzen?