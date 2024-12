«Helix» kommt im Januar

TV-News

Die Roman-Verfilmung ist unter anderem mit Svenja Jung und Marie Bloching besetzt.

Das Erste hat den Roman von Marc Elsberg verfilmt. Die Fernsehpremiere vonfindet am Mittwoch, den 8. Januar 2025 um 20.15 Uhr statt. In den Hauptrollen sind Svenja Jung, Marie Bloching und Samuel Finzi zu sehen. Regie führt Elmar Fischer nach einem Drehbuch von Jörg Tensing. Produzenten sind Nicole Swidler und Fritjof Hohagen, die bereits die erste Romanverfilmung von Marc Elsberg produzierten.Die Personenschützerin Helen Schilling (Svenja Jung) ist für die Sicherheit des umstrittenen Wirtschafts- und Umweltministers Richard Bauer (Hannes Jaenicke) bei einem Pressetermin zuständig. Als Bauer vor den Augen der Journalisten einen Schlaganfall erleidet und stirbt, ist schnell klar, dass der Minister keines natürlichen Todes gestorben ist. Helen gerät bei ihren Ermittlungen in eine hochbrisante Intrige, hinter der sich ein Krieg um die Vorherrschaft in der künftigen Genforschung und ihre ethischen Grenzen auftut.Privat steht Helen ebenfalls unter Druck: Wie ihre jüngere Schwester Paula (Marie Bloching) leidet sie an einer tödlichen Erbkrankheit. Um ihren sehnlichen Wunsch nach einem gesunden Kind zu erfüllen, entschließt sie sich zu einer illegalen Keimbahntherapie im Ausland. Ihr Mann Cem (Ugur Kaya) erhält überraschend das Angebot von Dr. Wöllner (Samuel Finzi), einer internationalen Koryphäe auf dem Gebiet der Genoptimierung - fast zu gut, um wahr zu sein. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. Wer benutzt Helen als Spielball in einem ausgeklügelten Plan?