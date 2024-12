«Alpha Males» geht weiter

International

Netflix hat zehn neue Episoden für Mitte Januar angekündigt.

Netflix hat heute das Premierendatum von der dritten-Staffel enthüllt. Die von den Caballero-Brüdern geschaffene Komödie wird 10 Episoden umfassen und am 10. Januar 2025 auf Netflix Premiere haben. In dieser Folge werden die Alpha-Männchen neue antifeministische Konzepte wie die Manosphäre und Incels entdecken.Santi erfährt, dass einige Frauen dazu neigen, Bindungen zu vermeiden, während Raúl sich mit Luz' romantischer Anarchie auseinandersetzt, die Luz praktiziert, während er sich an die religiösen Traditionen anpasst, die in sein Leben getreten sind. Pedro wird entdecken, dass er Vater wird, und während der Entwicklung seiner Serie auf Überraschungen stoßen, und Luis muss sich neben einer Handvoll anderer Krisen auch mit der Scheidung seiner Eltern auseinandersetzen.Fernando Gil («Alex's Strip»), María Hervás («La que se avecina»), Raúl Tejón («The Girl in the Mirror»), Kira Miró («La que se avecina»), Gorka Otxoa («Bomb Scared»), Paula Gallego («Cuéntame»), Fele Martínez («Thesis») und Raquel Guerrero («The Countryside») werden erneut ihre Rollen übernehmen und neue Handlungsstränge erleben, wobei sie versuchen, sich an die Ära der neuen Männlichkeit anzupassen. In dieser dritten Folge wird die Besetzung durch Marta Hazas («Cable girls»), Paloma Bloyd («Cuéntame»), Jon Kortajarena («High Seas») und Macarena Gómez («Holy family») ergänzt.