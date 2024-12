«James Bond» meldet sich bei VOX zum Dienst

TV-News

VOX beginnt die Ausstrahlung mit dem achten Film und verzichtet somit auf Sean Connery und George Lazenby als Bond-Darsteller.

Vor wenigen Tagen hatte RTL Deutschland bekannt gegeben, sich mit Amazon MGM Studios Distribution über die Verwertungsrechte der-Filmreihe geeinigt zu haben ( Quotenmeter berichtete ). Nun ist klar, welcher RTL-Sender die Filme im Free-TV ausstrahlen wird. Die Wahl der Programmplaner fiel auf VOX, der die Filme auf dem Sendeplatz „VOX Starkino“ am Donnerstag ausstrahlen wird. Los geht es am 9. Januar 2025 um 20:15 Uhr, allerdings nicht mit dem ersten Film «James Bond – 007 jagt Dr. No», sondern mitaus dem Jahr 1973.Der Film mit Roger Moore als der titelgebende Geheimagent ist der achte der Filmreihe. Im Anschluss folgt um 22:55 Uhr, ebenfalls mit Roger Moore in der Hauptrolle.VOX verzichtet somit auf die Ausstrahlung der Filme, in denen Sean Connery und George Lazenby den Doppelnull-Agenten mimten. Moore spielte Bond zwischen 1973 und 1985 in insgesamt sieben Filmen. Zweimal war Timothy Dalton vor der Kamera auf, ehe Pierce Brosnan die Hauptrolle zwischen 1995 und 2002 übernahm. Daniel Craig war der bislang letzte Bond-Darsteller, seinen letzten Auftritt hatte er vor drei Jahren in «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben». Einen Nachfolger hat man noch immer nicht präsentiert.