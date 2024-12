Max startet neue Spielshow

US-Fernsehen

«Fast Friends» geht am Donnerstag an den Start.

Max feiert das 30-jährige Jubiläum des globalen Phänomens «Friends» mit der Premiere von, einem «Friends»-Fanwettbewerb-Special, das von der Komikerin Whitney Cummings moderiert wird und am Donnerstag, den 19. Dezember , auf Max debütiert. Neue Folgen der vierteiligen Spielshow werden an den darauffolgenden Donnerstagen bis zum 9. Januar ausgestrahlt.Gefilmt bei „The Friends Experience: The One in New York City“, spielt «Fast Friends» in den ikonischen Kulissen der gefeierten Serie in einem rasanten Wettbewerb. Von einem Wettrennen durch Rachels und Monicas Wohnung über einen Sprint durch Joeys und Chandlers Junggesellenbude bis hin zu einem Kaffee im Central Perk – Fans werden ihre Lieblingsmomente noch einmal erleben, während sie mit Quizfragen, Rätseln und Spielen auf die Probe gestellt werden, die selbst die eingefleischtesten Friends-Fans auf Trab halten werden. Das schnellste Team gewinnt den Titel „The Ultimate Fast Friends Champion“.«Fast Friends» wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon produziert. Die neue vierteilige Spielshow wird von Dan Sacks, Bridgette Theriault und Dan Norris als ausführende Produzenten geleitet. Richard Burgio ist als Co-Executive Producer tätig.