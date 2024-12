«Joko & Klaas gegen ProSieben» erholt sich spürbar

Quotennews

In der Nacht zuvor startete die 16-teilige Serie «We love Mallorca».

Schon vor Wochen kündigte ProSieben an. Auch hier mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen bekannte Gesichter des ProSieben- und Sat.1-Universums antreten. In der vergangenen Woche fuhr man ein neues Tief von 0,85 Millionen Zuschauern ein, dieses Mal wurden 1,07 Millionen Zusehende erreicht. Die Spielshow endete mit 5,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,73 Millionen möglich, der Marktanteil lag bei 17,1 Prozent. Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheid bezwangen ProSieben, weshalb sie am Mittwochabend wieder auf Sendung gehen.Nina Chuba schaute beivorbei. Die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf erreichte ab 23.05 Uhr 0,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und erfreute 3,1 Prozent der Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,26 Millionen ermittelt, was zu einem Marktanteil von 11,4 Prozent führte. Die Ehrlich-Brothers liefen bei. Die Wiederholung vom Vortag brachte um 00.10 Uhr 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,8 Prozent in der Zielgruppe.In der Nacht zum Dienstag strahlte ProSieben um 03.50 Uhr eine neue-Folge aus, die 0,03 Millionen Zuschauer hatte und auf 1,4 Prozent kam. In der Zielgruppe wurden 5,8 Prozent gemessen. Um 04.00 Uhr startete die 16-teilige Reihemit Isi Glück und anderen Auswanderern. 0,03 und 0,02 Millionen Menschen sahen die Premiere, die auf 1,7 und 1,3 Prozent kam. Mit jeweils 0,02 Millionen Werberelevanten fuhr man 5,0 und 4,0 Prozent ein.