SiriusXM will 200 Millionen sparen

Wirtschaft

Der Satellitenradiosender-Betreiber möchte auf Streaming verzichten.

Sirius XM hat einen aktualisierten Strategieplan vorgestellt, der den Fokus des Unternehmens auf sein Kerngeschäft mit Abonnements schärft, die Stärke seines Werbegeschäfts im gesamten Portfolio nutzt, die Effizienz im gesamten Unternehmen beschleunigt und robuste Margen, die Generierung von freiem Cashflow und die Rendite für die Aktionäre betont.„Bei SiriusXM konzentrieren wir uns auf die Stärken, die uns von anderen abheben – darunter unsere starke Kernkundenbasis, unsere einzigartige Position im Fahrzeugbereich und unsere konkurrenzlosen, kuratierten Inhalte – und ergreifen Maßnahmen, um die Rentabilität und den Cashflow zu steigern, da wir mit Gegenwind auf dem Markt konfrontiert sind, der sich auf den Wachstumskurs des Unternehmens auswirkt“, sagte Jennifer Witz, Chief Executive Officer von SiriusXM. “Wir haben einen klaren Weg vor uns und sind zuversichtlich, dass wir für unsere Aktionäre Ergebnisse liefern können.“Die Position von SiriusXM im Fahrzeug bleibt im Bereich der Audio-Unterhaltung unübertroffen, was sich in den führenden Marktanteilen im Auto von SiriusXM1 widerspiegelt. Da 90 Prozent der Abonnenten von SiriusXM den Dienst heute im Auto integriert haben, konzentriert das Unternehmen seine Ressourcen auf die Steigerung der Kundenbindung und die Erschließung zusätzlicher Wachstumschancen in diesem wertvollen Segment, das die Grundlage für seine skalierte Abonnentenbasis bildet. Im Rahmen dieser Bemühungen wird das Unternehmen Marketing- und andere Ressourcen von kostenintensiven Zielgruppen mit hoher Abwanderungsrate im Streaming-Bereich abziehen, um die Ressourcen auf umsatzgenerierende Kernsegmente zu konzentrieren.Das Unternehmen wird seine Führungsposition im Bereich werbefinanzierter Audioinhalte sowohl innerhalb von Pandora als auch im Bereich Podcasting nutzen, um werbebasierte Erfahrungen in seinem Flaggschiff-Dienst SiriusXM zu monetarisieren, und wird Adtech-Investitionen priorisieren, die die Planung, den Einkauf und die Messung von Werbekampagnen für Werbekunden in seinem gesamten Portfolio vereinfachen. Darüber hinaus plant das Unternehmen langfristig, seine Expertise und Kompetenz im Automobilbereich zu nutzen, um integrierte, adressierbare In-Car-Werbeerlebnisse als erstes Unternehmen auf den Markt zu bringen.Der größte Wettbewerbsvorteil von SiriusXM sind nach wie vor die erstklassigen, exklusiven Live- und On-Demand-Inhalte von Spitzentalenten und Fachexperten. Das Unternehmen wird weiterhin enge Beziehungen zwischen Fans und Moderatoren pflegen, wobei sich zukünftige Investitionen auf die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale konzentrieren werden, die bei der Zielgruppe Anklang finden, darunter: die von Menschen kuratierten und moderierten Musikkanäle, die unübertroffene Tiefe und Breite des Live-Sports, die umfangreiche Auswahl an führenden Audiotalenten und das wachsende Podcast-Netzwerk.