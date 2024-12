«Die Kaiserin» läuft bei Netflix sehr stark

International

Die erste und zweite Staffel verbuchte hohe Plätze bei den nicht-englischsprachigen Formaten.

Der Spionagethrillermit der Golden Globe-nominierten Keira Knightley in der Hauptrolle, der in der Weihnachtszeit ausgestrahlt wird, landete auf Platz 2 der britischen TV-Charts (10,8 Mio. Aufrufe) und schaffte es in 89 Ländern in die Top 10. Ted Danson schaffte es mitauf Platz 7 (3,0 Mio. Aufrufe). Dann stürmte(Brasilien), die limitierte Serie über das Leben und die Karriere der Formel-1-Ikone, auf Platz 1 (5,8 Millionen Aufrufe) der nicht-englischen TV-Liste, währendauf Platz 1 der englischen TV-Liste landete und in 90 Ländern unter den Top 10 war (13,3 Millionen Aufrufe). Sowohl in der englischen als auch in der deutschen TV-Liste warauf Platz 6 (3,1 Millionen Views) und Sabrina Carpenters Weihnachtsmusik-Specialauf Platz 8 (2,6 Millionen Views). Wenn die Fans eine Pause von den Feiertagen brauchten, fanden sie reichlich Action:Season 2 belegte Platz 9 der englischen TV-Charts (2,3 Millionen Aufrufe). Im Bereich True Crime landeteauf Platz 4 (4,6 Mio. Aufrufe), während die erste Staffel vonauf Platz 10 (1,8 Mio. Aufrufe) die Liebe fand. Reality-TV war ebenfalls vertreten: Die 3. Staffel vonbelegte Platz 5 (3,3 Millionen Aufrufe).Die Fans sorgten auch in dieser Woche für gute Laune und hieltenan der Spitze der Liste (23,5 Millionen Aufrufe). Der Film mit Lindsay Lohan, Ian Harding und Kristin Chenoweth blieb auf Platz 1 der britischen Kinocharts - und schaffte es in 92 Ländern in die Top 10. Auch familienfreundliche Animationsfilme glänzten zu Beginn der Feiertage:belegte Platz 2 und schaffte es in 86 Ländern in die Top 10 (18,3 Millionen Aufrufe), währendauf Platz 7 landete (5,3 Millionen Aufrufe). Das biblische Eposdebütierte auf Platz 4 der englischen Liste (11,4 Mio. Aufrufe).(Italien) belegte den ersten Platz der nicht-englischsprachigen Filme (7,9 Mio. Aufrufe). Das Weihnachtsdrama(Norwegen) landete auf Platz 5 der nicht-englischsprachigen Filme (2,9 Mio. Aufrufe).(Frankreich) flog auf Platz 10 der nicht-englischsprachigen Filme (1,6 Millionen Aufrufe).(Deutschland) führte die Liste der nicht-englischsprachigen Fernsehsendungen an, mit der ersten Staffel auf Platz 7 (1,8 Mio. Aufrufe) und der zweiten Staffel auf Platz 4 (3,6 Mio. Aufrufe). Zwei koreanische Miniserien belegten mitden zweiten Platz (4,3 Mio. Aufrufe) undden dritten Platz (4,1 Mio. Aufrufe).(Türkei) belegte Platz 6 (2,3 Mio. Aufrufe) undStaffel 1 (Mexiko) Platz 9 (1,6 Mio. Aufrufe).