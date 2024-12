«Höhle der Löwen» enttäuscht mit 7,1 Prozent

Quotennews

Im Anschluss wusste einmal mehr «Hot oder Schrott» zu überzeugen.

Der Fernsehsender VOX hatauf den Dienstag gelegt. Nicht nur Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Tillman Schulz, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau standen vor der Kamera, sondern auch Sarah mit Alpaka Finn. Da die Hochzeiten des Formates längst in der Vergangenheit liegen, musste man sich mit 1,10 Millionen Zuschauern und 5,0 Prozent zufrieden geben. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,31 Millionen sowie 7,1 Prozent Marktanteil eingefahren.Hubert Fella und Matthias Mangiapane waren beizu sehen. Die Folge aus dem Sommer 2019 zeigte unter anderem Sonnensegel für Autos und eine Tomaten-Lippen-Pumpe. Bei VOX schalteten ab 23.00 Uhr 0,44 Millionen Zuschauer ein, sodass man mit 0,18 Millionen Umworbenen auf 7,1 Prozent Marktanteil kam. Die 20-minütigenerreichten noch 0,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe wurden 7,3 Prozent erzielt.Schließlich begann die lange-Nacht. VOX startete mit einer Episode über eine damals 21-jährige Frau, die unter einer Brücke in New Jersey tot aufgefunden wurde. 0,31 Millionen Menschen sahen bis 01.25 Uhr zu, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,09 Millionen ermittelt, das bedeutete einen Marktanteil von 8,0 Prozent.