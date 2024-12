One America News holt sich Matt Gaetz

Köpfe

Der rechte Nachrichtensender aus San Diego konnte einen namhaften Moderator verpflichten.

One America News Network („OAN“) gab bekannt, dass Matt Gaetz ab Januar zur Prime-Time-Sendung von OAN stoßen wird. Der ehemalige achtjährige Abgeordnete des US-Kongresses und jüngste Kandidat für das Amt des US-Generalstaatsanwalts wird jede Woche eine einstündige politische Talkshow moderieren. Die Sendung von Gaetz, die den Namenträgt, soll jeden Wochentag zur begehrten Sendezeit um 18 Uhr pazifischer Zeit und um 21 Uhr östlicher Zeit ausgestrahlt werden.Gaetz teilte seine Begeisterung und sagte: „OAN ist ein Vorreiter in den Medien und umfasst nicht nur traditionelle Nachrichten, sondern auch die Plattformen, auf denen Amerikaner unterwegs sind – Streaming, Apps, Podcasts und soziale Medien. Ich könnte nicht begeisterter sein, dem zukunftsorientierten Team von OAN beizutreten und Teil dieser revolutionären Expansion zu sein.“Charles Herring, Präsident von OAN, lobte Gaetz' Beitritt zum Netzwerk. „Matt ist ein bemerkenswertes Talent und eine Führungspersönlichkeit mit Prinzipien. Sein Insider-Zugang zu den wichtigsten Entscheidungsträgern Amerikas und sein unerschütterliches Bekenntnis zu den Werten Amerikas werden den Zuschauern von OAN beispiellose Einblicke und exklusive Inhalte bieten. Wir freuen uns, ihn in der OAN-Familie willkommen zu heißen.“