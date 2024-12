EBU führt Verhaltenskodex ein

International

Die Gemeinschaftsveranstaltung versucht weitere Eklats vorzubeugen, schließlich schmiss man Joost Klein im vergangenen Jahr heraus.

Im vergangenen Jahr wollte sich Joost Klein nicht filmen lassen, ein Kamerateam wich nicht von seiner Seite. Daraufhin soll der Sänger eine Mitarbeiterin des Fernsehteams bedroht haben. Erst im August teilten die Behörden mit, dass Klein kein missbräuchliches Verhalten nachgewiesen werden konnte. Um solchen Situationen in Zukunft vorzubeugen, hat die EBU einen Verhaltenskodex entwickelt.Zum ersten Mal ist die Zustimmung zur Einhaltung des Verhaltenskodex eine Voraussetzung für die Akkreditierung zur Veranstaltung, was das Engagement der EBU zur Förderung eines respektvollen und unterstützenden Umfelds signalisiert. Das Protokoll zur Fürsorgepflicht betont die gemeinsame Verantwortung der EBU, des gastgebenden Senders und der teilnehmenden Rundfunkanstalten, die Künstler vor unnötigem körperlichen oder emotionalen Stress zu schützen.Zu den neuen Maßnahmen beim ESC 2025 in Basel gehören das Verbot von Filmaufnahmen in den Bereichen, in denen sich die Künstler aufhalten, mehr Proben hinter verschlossenen Türen und optimierte Probenpläne, um sicherzustellen, dass die Künstler genügend Zeit haben, sich zu erholen und die Gastgeberstadt zu genießen. Die EBU wird weiterhin die ESC-Werte der Inklusivität und Wertschätzung der Vielfalt hochhalten, indem sie ein Eurovision Commitment in Auftrag gibt, um ihr Engagement für Gemeinschaft, Respekt und Gleichheit zu unterstreichen. Der Eurovision Song Contest (ESC) wächst weiter und wird zur größten und bekanntesten Unterhaltungsshow der Welt mit Hunderten Millionen Zuschauern weltweit.- Keine Filmzonen im Bereich der Hauptkünstler, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich in Ruhe auf ihre Auftritte vorbereiten können.- Mehr Proben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, damit sich die Künstler ohne Ablenkung auf ihre Auftritte konzentrieren können.- Optimierte Probenpläne, um sicherzustellen, dass die Künstler genügend Zeit haben, sich zu erholen und die Gastgeberstadt zu genießen.- Einführung eines "Welfare Producers", der als zentraler Ansprechpartner für Künstler und Mitarbeiter fungiert, um ein sicheres, respektvolles und unterstützendes Umfeld zu gewährleisten.