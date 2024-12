«Suits: L.A.»: Weitere Darsteller

US-Fernsehen

Maggie Grace, Matt Letscher, Sofia Pernas und Carson A. Egan übernehmen Gastrollen.

Maggie Grace («Fear the Walking Dead»), Matt Letscher («Narcos»), Sofia Pernas («Tracker») und Carson A. Egan werden bei «Suits»-Spin-Offmitwirken, das demnächst beim Fernsehsender NBC startet. Das Quartett schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt und Bryan Greenberg an. Kürzlich wurde auch berichtet, dass «Suits»-Star Gabriel Macht in einer mehrteiligen Folge von «Suits L.A.» zu sehen sein wird.„Ted Black (Amell), ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus New York, hat sich neu erfunden und vertritt die mächtigsten Klienten in Los Angeles. Seine Kanzlei befindet sich in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er während seiner gesamten Karriere verachtet hat. Ted ist von einer Gruppe herausragender Charaktere umgeben, die ihre Loyalität sowohl gegenüber Ted als auch untereinander auf die Probe stellen, während sie nicht anders können, als ihr Privat- und Berufsleben miteinander zu vermischen. All dies geschieht, während wir langsam die Ereignisse aufdecken, die Ted vor Jahren dazu veranlasst haben, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen.“Grace wird Amanda Stevens spielen. Die Figur wird wie folgt beschrieben: „Amanda ist selbstbewusst und scharfsinnig. Sie ist eine Pro-Bono-Anwältin, die Räumlichkeiten in der Anwaltskanzlei Black/Lane mietet, um eine gehobene Adresse für ihre eigene Kanzlei zu haben. Amanda ist unabhängig wohlhabend und übernimmt Mandate von Klienten, die sich an niemanden anderen wenden können. Da sie nicht für Ted arbeitet, könnten die beiden möglicherweise die Funken zwischen ihnen erforschen.“Letscher wird Teds Vater verkörpern, der als „mächtig, emotional unzugänglich, herrschend durch Angst und Einschüchterung“ beschrieben wird. Teds Vater hat sich von Ted entfremdet, weil er Teds Bruder Eddie (Egan) so behandelt hat. Obwohl Teds Vater unverzeihliche Taten begangen hat, möchte er immer noch eine Beziehung zu Ted haben, auch wenn Ted nichts mit ihm zu tun haben will.Pernas wird Elizabeth Smith mimen, die als „leistungsstarke Anwältin in der Staatsanwaltschaft“ gilt. Elizabeth tritt in einem aufsehenerregenden Mordprozess gegen Ted an. Die smarte, geradlinige und der Aufgabe mehr als gewachsene Smith erweist sich als furchteinflößende Gegnerin, die mehr als nur ein paar Asse im Ärmel hat.“ Und schließlich wird Egan Eddie Black, Teds Bruder, porträtieren. Er wird als „liebenswürdig, gut gelaunt und fürsorglich“ beschrieben. Ted scheint sich noch mehr auf Eddies liebevolle Gegenwart zu verlassen als Eddie auf ihn.“