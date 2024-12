«Promi-Darts-WM»: Diese Stars lassen die Pfeile fliegen

TV-News

ProSieben hat unter anderen Evelyn Burdecki, Axel Stein und Simon Gosejohann für das Event im Januar verpflichtet.

Zwei Tage nach dem Finale der 32. PDC World Darts Championship, also am 5. Januar, veranstaltet ProSieben seine alljährliche. Der Sender verriet nun, welche Promis die Pfeile fliegen lassen werden. Mit dabei sind Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Sängerin Vanessa Mai, Ex-Fußballer Patrick Owomoyela, Schauspieler Axel Stein, Reality-Star Evelyn Burdecki und Comedian Simon Gosejohann.Außerdem verriet der Unterföhringer Sender, welche Profi-Spieler an der Veranstaltung im Düsseldorfer Maritim Hotel teilnehmen werden. Gebucht wurden der amtierende Weltmeister Luke Humphries, Deutschlands größte WM-Hoffnung Martin Schindler, Darts-Wunderkind Luke Littler, der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen (2014, 2017, 2019) sowie der zweifache Weltmeister Peter Wright (2020, 2022). Außerdem wird der neue Weltmeister wie gewohnt Teil eines Teams werden.Die Duos spielen im klassischen 501-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Christian Düren moderiert «Die Promi-Darts-WM». Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro, er wird für DAZN auch die Darts-WM begleiten.