«Der Kommissar und der See» kratzt an der 6-Millionen-Marke

Beim jungen Publikum lief der dritte Film nicht ganz so stark wie die ersten beiden Ausgaben, die jeweils am 3. Oktober 2022 und 2023 liefen.

Auch am Montag sendete das ZDF nach den-Nachrichten (3,66 Mio.) einzum Umsturz in Syrien. Die 20-minütige, von Ralph Szepanski moderierte Sondersendung mit dem Titelverfolgten ab 19:20 Uhr 2,64 Millionen Menschen. Der Marktanteil sank von 18,0 auf 12,5 Prozent. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen 5,9 Prozent in dieser Zuschauergruppe zu Buche. Zuvor kamen die Hauptnachrichten auf 0,28 Millionen Jüngere und 8,6 Prozent.Um 20:15 Uhr zeigte das ZDF die ORF-Koproduktion, dem dritten Film der 2022 eingeführten Krimi-Reihe. Die Deutschlandpremiere verfolgten 5,91 Millionen Zuschauer, sodass der «Kommissar und das Meer»-Spin-off die zweithöchste Reichweite einfuhr. Im Oktober 2023 schalteten 6,83 Millionen Zuschauer ein. Damals lag der Marktanteil bei 26,7 Prozent, diesmal wurden 22,2 Prozent ausgewiesen. Beim jungen Publikum lief es für Walter Sittler und Nurit Hirschfeld nicht so gut wie bei den ersten beiden Filmen, die jeweils mehr als sieben Prozent einfuhren. 0,31 Millionen jüngere Zuschauer wurden registriert, bei den unter 50-Jährigen errechnete die AGF Videoforschung einen Marktanteil von 6,0 Prozent.Dasinformierte ab 21:45 Uhr 4,95 Millionen Zuschauer und kam auf 21,0 Prozent. In der klassischen Zielgruppe sorgte die von Marietta Slomka moderierte Nachrichtensendung für eine Reichweite von 0,46 Millionen und einen Marktanteil von starken 9,2 Prozent. Bis kurz vor Mitternacht stand noch dich Free-TV-Premiere des französischen Filmsauf dem Programm. Regisseur Éric Valette durfte sich über 2,42 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent Marktanteil freuen. Außerdem wurden 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige gezählt, die zu mauen 3,9 Prozent führten.