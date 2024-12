Hape Kerkeling macht Das Erste froh

Quotennews

Zum 60. Geburtstag widmete der öffentlich-rechtliche Sender dem Komiker seine Primetime – mit Erfolg. Der Themenabend war bei Jung und Alt beliebt.

Am 9. Dezember 1964 kam Hans-Peter Wilhelm, genannt „Hape“, Kerkeling in Recklinghausen zur Welt. Anlässlich seines 60. Geburtstag widmete Das Erste dem Komiker und Entertainment-Multitalent einen Themenabend, der um 20:15 Uhr mit der Dokubegann. Den Film von André Schäfer und Eric Friedler sahen 5,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die einem Marktanteil von 20,0 Prozent entsprachen. Beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren wurden 0,99 Millionen Seher gemessen, der Marktanteil belief sich bis 21:45 Uhr auf fantastische 19,0 Prozent.Im Anschluss lief der Spielfilm «Der Junge muss an die frische Luft» ► , der auf Kerkelings Autobiografie basiert. Caroline Links Regiearbeit aus dem Jahr 2018 fuhr 2,94 Millionen Zuschauer, darunter 0,43 Millionen Jüngere, ein. Die Marktanteile bewegten sich bis 23:20 Uhr bei 15,2 Prozent im Gesamtmarkt sowie 10,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Julia Niharika Sen führte etwas später als gewohnt durch dieund informierte bis kurz vor Mitternacht 1,82 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 15,6 Prozent. Mit 0,18 Millionen unter 50-Jährigen waren 7,8 Prozent drin.Der Kerkeling-Themenabend war damit aber noch nicht beendet. Um 23:55 Uhr folgte noch der Zusammenschnitt. Die einstündige Sendung erfreute noch 1,13 Millionen Zuschauer, darunter 0,09 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 16,4 respektive 5,7 Prozent beziffert.