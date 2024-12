Linda Cardellini wirkt bei «DTF St. Louis» mit

US-Fernsehen

Der Miniserie ist bereits seit über zwei Jahren in Entwicklung.

Die ehemalige «ER»-Darstellerin Linda Cardellini spielt an der Seite von Jason Bateman und David Harbour in der HBO-Miniserie. Der Pay-TV-Sender gab im November bekannt, eine siebenteilige Serie bestellt zu haben. An dem Projekt wird bereits seit 2022 gearbeitet. Das Format basiert auf dem Artikel „My Dentist's Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation“ aus dem Magazin „The New Yorker“ von James Lasdun.In der offiziellen Beschreibung heißt es nun, die Show „handelt von einer Dreiecksgeschichte zwischen drei Erwachsenen, die unter dem Unbehagen des mittleren Alters leiden, was zum Tod eines von ihnen führt“. Cardellini wird Carol spielen. Cardellini wurde für «Mad Men» und «Dead to Me» drei Mal für den Ammy nominiert.Autor, Showrunner, ausführender Produzent und Regisseur ist Steven Conrad. Harbour und Bateman werden beide als ausführende Produzenten tätig sein, Bateman mit seiner Firma Aggregate Films. Weitere ausführende Produzenten sind Todd Black, Jason Blumenthal und Steve Tisch für Escape Artists; Molly Allen, Bruce Terris und Michael Costigan für Aggregate Films; Kristina Wenson für Bravo Axolotl; und MGM Television.