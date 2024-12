Canal+ kommt an die Londoner Börse

International

Die Aktionäre von Vivendi haben zugestimmt, dass das Unternehmen abgespalten wird.

Die Hauptversammlung der Vivendi-Aktionäre unter dem Vorsitz von Yannick Bolloré hat mit mehr als 97,5 % der Stimmen die Abspaltung von Canal+, Havas und der Louis Hachette Group (das Unternehmen, das die 66,53 %ige Beteiligung an Lagardère und 100 % von Prisma Media zusammenführt) von Vivendi genehmigt. Der erste Handelstag für die Aktien dieser drei Unternehmen wird daher wie angekündigt am 16. Dezember 2024 an der Londoner Börse, der Euronext Amsterdam und der Euronext Growth Paris stattfinden.Bei einer Beschlussfähigkeit von 71,96 % der anwesenden oder vertretenen Aktionäre wurden die beiden Beschlüsse, die eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erfordern, nämlich die Beschlüsse über die Einbringung von Teilvermögen, die dem für Teilspaltungen geltenden französischen Recht unterliegen (apport partiel d 'actifs soumis au régime des scissions) wurden mit 97,57 % der Stimmen für die Teilspaltung von Canal+ und mit 97,58 % für die Teilspaltung der Louis Hachette Group mit überwältigender Mehrheit angenommen. Der Beschluss über die Sachausschüttung von Havas NV-Aktien an die Vivendi-Aktionäre, der die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Stimmen erfordert, wurde mit 97,61 % der Stimmen angenommen.Yannick Bolloré sagte: „Wir freuen uns sehr über die hohe Zustimmungsrate für unser Spin-off-Projekt. Dieses eindeutige Ergebnis bestätigt die starke Unterstützung unserer Aktionäre für diese transformative Transaktion.