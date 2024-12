Quotencheck

von Mario Thunert 09. Dezember 2024, 12:00 Uhr

Die Doku-Reihe lief im Anschluss an die Filme.

Im November diesen Jahres sendete Sat.1 mit einigem Erfolg die Wiederholungen der Harry Potter-Filmreihe mit Daniel Radcliffe. Teilweise gelang es dem Privatsender damit sogar, den Primetime-Sieg am Samstag-Abend einzustreichen, oft waren zweistellige Marktanteile drin. Dementsprechend hatte die im Anschluss an die Filme gesendete Doku-Reiheeine hervorragende Ausgangslage, die sie auch zu nutzen wusste.Bereits am Samstag, den 2. November war genau dies der Fall. Weilim Vorfeld richtig gute 11,1 Prozent einfuhr, konnte auchprofitieren und sich gar auf wirklich erfreuliche 13,4 Prozent Marktanteil steigern bei 0,41 Millionen jüngeren Zuschauern – Werte die Meilenweit über dem aktuellen Senderschnitt von Sat.1 liegen. Bei den Älteren reichte es nur zu 5,9 Prozent und 0,78 Millionen Zuschauenden.Nicht mehr ganz so stark, aber immer noch zweistellig ging es dann eine Woche später weiter. Wieder klar überdurchschnittliche 10,3 Prozent, dank 0,31 Millionen Fans, die im Anschluss an „Die Kammer des Schreckens“ dranblieben, standen auf der Uhr. Das Gesamtpublikum ließ mit mageren 4,3 Prozent und 0,59 Millionen merklicher nach. In die andere Richtung ging es dann in der Folgewoche, in der sich die Doku-Reihe wieder auf die Ausgangsreichweite von 0,79 Millionen vom 2. November steigern konnte, und damit einen verbesserten Gesamt-Marktanteil von 5,3 Prozent ermöglichte. Aufwärts ging es auch wieder bei den 14-49-Jährige, die es dieses Mal auf gelungene 11,8 Prozent (0,37 Millionen) brachten.Selbst wenn man sieben Tage darauf, am 23. November, unwesentlich auf 0,36 Millionen in der Zielgruppe nachgab, konnte der Marktanteil weiter ausgebaut werden, auf wahrlich gute 12,5 Prozent, die den Bällchensender glücklich stimmen konnten. „Der Feuerkelch“ sicherte mit ebenfalls 12,5 Prozent aber auch wieder eine exzellente Basis im Vorfeld. Am 30. November setzte es für die Doku-Reihe zwar einen Tiefstwert mit erstmaligem Abfall in die einstellige Zone, dennoch konnte Sat.1 auch den erzielten Resonanzen von 9,0 Prozent bei 0,32 Millionen Leuten zwischen 14 und 49 immer noch gut leben. Anders mit Bezug zum Gesamtpublikum, welches sich nur zu klar schwächeren 3,7 Prozent (0,61 Millionen) interessierte.Am kürzlich zurückliegenden Samstag reichte es zwar wieder nur zu einstelligen Resultaten – 9,9 Prozent bei 0,31 Millionen Umworbenen wurden erhoben - die Bilanz vonkann dies aber nicht sonderlich trüben, denn im Schnitt performten die bisher ausgestrahlten Ausgaben der Doku mit durchschnittlich 11,2 Prozent klar über den Normwerten von Sat.1. Das ist auch deshalb löblich, weil die Erstausstrahlungen der jeweiligen Folgen ein paar Tage zuvor bei ProSieben Maxx ebenfalls bereits einige Fans abgriffen.