«Sisi» geht am RTL-Nachmittag völlig unter

Quotennews

Die ersten drei Folgen der vierten Staffel sorgten in der Zielgruppe für unterirdische Werte.

Keinen guten Sonntag erwischte RTL , obwohl der Kölner Sender setzte am Morgen des zweiten Advents auf mehrere Weihnachtsfilme setzte.startete mit einem Zielgruppen-Marktanteil von ausbaufähigen 8,4 Prozent in den Tag. Um 7:39 Uhr folgtemit 6,4 Prozent. Die Reichweite stieg von 0,16 auf 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Beiundwaren zwischen 9:20 und 12:55 Uhr 0,55 und 0,68 Millionen Zuschauer dabei. Die Marktanteile bewegten sich mit 8,7 und 9,4 Prozent im annehmbaren Bereich. Die Film-Strecke beschlossvor 0,89 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil stieg auf 9,9 Prozent.Um 14:30 Uhr gab es einen 94-sekündigenzu sehen (0,88 Mio.), der einen Bruch darstellte. Im Anschluss zeigte RTL die ersten drei Folgen der jüngst erschienen vierten-Staffel. Die erste Folge verfolgten nur noch 0,53 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil entfernte sich vom Senderschnitt und lag bei 4,0 Prozent im Gesamtmarkt. In der Zielgruppe kam die Historien-Serie nicht über 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige und schwache 4,0 Prozent hinaus. Die zweite Folge verlor an Reichweite. Mit 0,50 Millionen musste man sich mit 3,7 Prozent begnügen. 0,10 Millionen Umworbene standen für 3,8 Prozent. Ein weiterer «Newsflash» bewirkte keine Veränderung. Die dritte Episode stagnierte ab 16:41 Uhr bei 0,53 Millionen Zuschauern und fiel auf 3,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe schnappte man sich 0,13 Millionen Jüngere und 4,4 Prozent.Mitundsah es zwischen 17:45 und 18:55 Uhr kurzzeitig wieder gut aus. Das Boulevard-Magazin sicherte sich 1,28 Millionen Zuschauer, darunter 0,30 Millionen Jüngere. Die Marktanteile erholten sich auf 7,3 respektive 9,5 Prozent. Die Nachrichten-Sendung informierte 2,34 Millionen Zuschauer und sorgte für 12,1 Prozent im Gesamtmarkt. In der Zielgruppe leuchteten mit 0,44 Millionen Jüngeren 12,8 Prozent.Auch die NFL tat sich am Abend sehr schwer. Wie die New York Jets bei den Miami Dolphins gastierten, verfolgten ab 19:00 Uhr 0,49 Millionen Zuschauer, das zweite Viertel markierte 0,58 Millionen. Ab 20:44 Uhr fiel die Reichweite auf 0,53 Millionen. Den entscheidenden Spielabschnitt sahen 0,61 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile zwischen 5,0 (Q3) und 6,4 Prozent (Q4), sodass sich RTL auf dem frühen Slot mit 5,6 Prozent begnügen musste. Das zweite Spiel des Abends begann ab 22:34 Uhr vor 0,51 Millionen Zuschauern, der Marktanteil bei den Umworbenen wurde auf 8,5 Prozent beziffert. Buffalo Bills bei den Los Angeles Rams sahen ab 23:14 Uhr 0,47 Millionen Zuschauer, das zweite Viertel kam auf 10,9 Prozent – Bestwert füran diesem Abend. Nach der Halbzeit waren die Werte stark rückläufig. Die Gesamtreichweite sank auf 0,27 und 0,18 Millionen, die Zielgruppen-Marktanteile auf 9,1 und 4,8 Prozent.