«Teurer Fahren»: SWR und rbb widmen sich der Deutschen Bahn

Vermischtes

Der neue Podcast «Teurer Fahren» untersucht die Probleme der Deutschen Bahn und beleuchtet die Hintergründe von Sanierungen und teuren Großprojekten.

Der neue, sechsteilige Storytelling-Podcast namens «Teurer Fahren» von radioeins vom rbb SWR und detektor.fm startet am 12. Dezember 2024 in der ARD Audiothek. Die Produktion untersucht die Herausforderungen der Deutschen Bahn, 30 Jahre nach ihrer Gründung. Das Netzwerk leidet unter maroden Strecken, Verspätungen und unzureichender Instandhaltung, obwohl teure Großprojekte durchgeführt wurden. Die erste Episode widmet sich der Riedbahn, einer Schlüsselstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die zurzeit umfassend saniert wird. Host Charlotte Thielmann und Reporterin Joana Voss sprechen mit Experten und Enthüllungszeugen, darunter ein Ex-Weichensteller und ein Störungsprotokollführer.Die zweite Folge beleuchtet die Schnellfahrstrecke München-Berlin und die Entstehung der VDE 8 im Kontext der Deutschen Einheit 1994. Das Podcast-Team untersucht die Kosten und Herausforderungen der Großprojekte und spricht mit einem Verkehrsplaner, der ungewöhnliche Ideen hat, und einem ehemaligen Bahnmanager, der mit der Entwicklung seines früheren Unternehmens unzufrieden ist.Der Podcast «Teurer Fahren» wird von der Musik des Oscar-Preisträgers Volker Bertelmann untermalt und kann ab dem 12. Dezember 2024 in der ARD Audiothek und anderen Plattformen gestreamt werden.