Neuer Vertrag zwischen Comcast und WBD

Wirtschaft

Die linearen Fernsehsender von Warner Bros. Discovery werden bei Xfinity weiter angeboten.

Comcast und Warner Bros. Discovery Inc. haben langfristige Vereinbarungen bekannt gegeben, die das umfangreiche Portfolio an Inhalten von WBD über die globale Technologieplattform von Comcast für lineares Fernsehen, Apps und Streaming-Dienste an Kunden von Xfinity liefern werden.Comcast hat Verlängerungsvereinbarungen abgeschlossen, die die langjährige Vertriebsbeziehung des Unternehmens mit dem WBD-Portfolio linearer Kabelnetzwerke für Xfinity-TV-Kunden, darunter TNT, TBS, CNN, Discovery, Food Network, HGTV, TLC und Investigation Discovery, weiter ausbauen.„Wir haben unsere Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery erweitert, um seine Netzwerke zu vertreiben, und unsere Möglichkeiten erweitert, seine Premium-Streaming-Inhalte, einschließlich Max und Discovery+, auf eine Weise bereitzustellen, die allen unseren Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bietet, während sich das Video-Ökosystem weiterentwickelt“, sagte Greg Rigdon, Präsident für Content Acquisition bei Comcast. „Durch diese Vereinbarungen werden wir das umfangreiche Portfolio von Warner Bros. Discovery unseren Kunden über unsere bestehenden und zukünftigen linearen Fernseh- und Streaming-Pakete zur Verfügung stellen, unabhängig davon, wie sie die Inhalte konsumieren möchten.“