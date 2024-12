Primetime-Check

Die Free-TV-Premiere von «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» stand an. Wie performte die anderen Privatsender gegen das ProSieben-Programm?

Im Ersten wollten 8,07 Millionen Zuschauernicht verpassen, der der blauen Eins einen Marktanteil von 29,3 Prozent bescherte. Mit 1,33 Millionen Jüngeren waren 22,0 Prozent drin. Zuvor versorgte8,17 Millionen Zuschauer mit einem Update. Die Marktanteile wurden auf 29,8 respektive 24,8 Prozent beziffert.behielt im «Tatort»-Anschluss 3,24 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf noch immer hohe 15,9 Prozent bei allen und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im ZDF ging um 20:28 Uhr der Herzkino-Filmauf Sendung, der 4,18 Millionen Zuschauer unterhielt. Dasinformierte ab 21:57 Uhr 4,75 Millionen Zuschauer, sodass sich das ZDF über Marktanteile von 15,2 und 21,5 Prozent bis 22:32 Uhr freuen durfte.kam danach auf 2,31 Millionen und 16,4 Prozent. Bei den Jüngeren holte die Mainzer TV-Station 8,7, 11,0 und 3,0 Prozent Marktanteil.Sat.1 vertraute auf den Spielfilm «Das perfekte Geheimnis» ► , den 1,03 Millionen Zuschauer sehen wollten. In der Zielgruppe verbuchte man gute 8,6 Prozent. RTLZWEI lockte mit0,51 Millionen Menschen an, sodass solide 3,9 Prozent drin waren. Auch ProSieben zeigte einen Spielfilm. An der Free-TV-Premiere vonerfreuten sich 2,04 Millionen. Der Unterföhringer Sender verzeichnete starke 12,3 Prozent – Primetime-Sieg im Privatfernsehen.Eine alte-Folgen mit Tim Mälzer und Jan Hartwig sendete VOX vor 0,77 Millionen Zuschauern, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 6,8 Prozent. Die Doku-Soapfaszinierte 0,60 Millionen Kabel-Eins-Zuseher. Konny und Manu Reimann erzielten 3,7 Prozent bei den Umworbenen. Bei RTL kam es zum Duell zwischen den New York Jets und den Miami Dolphins, das zwischen 19:00 und 22:25 Uhr im Schnitt 0,55 Millionen Zuschauer verfolgten. Die vier Quarter sorgten für 5,3, 5,5 sowie 5,0 und 6,4 Prozent. Das Gastspiel der Buffalo Bills bei den Los Angeles Rams verbuchte im Schnitt 0,36 Millionen Zuschauer. Obwohl das Schlussviertel nur 4,8 Prozent verbuchte, kam RTL im Schnitt auf 8,3 Prozent.