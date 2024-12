«Way too Early» geht an Ali Vitali

Köpfe

Die aktuelle Hauptstadtkorrespondentin bekommt die Frühstückssendung.

Zehn Jahre lang hat Ali Vitali für MSNBC aus Washington D.C. berichtet, doch für ihre neue Aufgabe beim Nachrichtensender wechselt sie nun den Standort. Vitali geht nach New York City und wird von dort aus die Nachrichtensendungmoderieren, die werktags um 05:00 Uhr auf Sendung geht. Der Wechsel findet am 6. Januar 2025 statt.In einer Erklärung sagte Vitali, sie freue sich darauf, „eine Sendung zu moderieren, die von einigen der klügsten Reporter in Washington geleitet wird“, und fügte hinzu: „Ich werde weiterhin meine Quellen nutzen, um die Zuschauer mit frischen Berichten und aufsehenerregenden Interviews vom Capitol Hill und aus ganz Washington in die Hallen der Macht zu bringen“.«Way Too Early» wurde erstmals 2009 auf MSNBC ausgestrahlt und von Willie Geist moderiert, der auch bei «Morning Joe» zu sehen war. Im Laufe der Jahre wurde er unter anderem von Brian Schactman und Thomas Roberts abgelöst. Der bisherige Moderator Jonathan Lemire wechselt zu «Morning Joe».