Jeremy Allen White macht bei «Mandalorian & Grogu» mit

Der Star aus «The Bear» wird als Sohn von Jabba the Hutt mitwirken.

Jeremy Allen White, bekannt aus den Fernsehserien «Shameless» und «The Bear», wird in einem «Star Wars»-Spielfilm mitwirken. Bei dem Projekt handelt es sich um, in dem White die Stimme von Rotta the Hutt, dem Sohn von Jabba the Hutt, sprechen wird. Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, daher gibt Whites Besetzung als Jabbas Sohn einen ersten echten Einblick in das, was den Kopfgeldjäger und seinen liebenswerten kleinen Adoptivsohn erwarten könnte.Die Serie «Der Mandalorianer» von Disney+ spielt in den Jahren nach den Geschehnissen von «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» von 1983, in dem Prinzessin Leia (Carrie Fisher) Jabba erdrosselt. In der letzten Spin-off-Serie «The Book of Boba Fett» wurde enthüllt, dass Jabbas Abwesenheit ein Machtvakuum unter den Bossen des organisierten Verbrechens auf Tatooine hinterlassen hatte; zwei von Jabbas Cousins versuchten, sein Territorium zu übernehmen, wurden aber von Boba Fett (Temuera Morrison) besiegt, der stattdessen die Macht an sich riss.Jon Favreau, der Schöpfer von «The Mandalorian», wird bei «The Mandalorian & Grogu» Regie führen. Das Drehbuch hat er gemeinsam mit Dave Filoni («Ahsoka») geschrieben. Derzeit dreht White mit Drehbuchautor und Regisseur Scott Cooper das Bruce-Springsteen-Biopic «Deliver Me From Nowhere».