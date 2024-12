Ausbaufähig: «TV total  Aber mit Gast» stabilisiert sich

Quotennews

Da Chris Tall diesmal schwächelte, zog Sebastian Pufpaff vorbei. «TV total – Aber mit Gast» liegt aber weit vom Mittwochs-Niveau entfernt.

hat sich in diesem Herbst auf seinem angestammten Sendeplatz am Mittwochabend bei rund einer Reichweiter von einer Million Zuschauern eingependelt. Dieses Niveau schaffte man mit der neu eingeführten Montags-Ausgabenoch nicht. Zuletzt verlor die Sendung mit Sebastian Pufpaff sogar gegen den Nachlauf von Chris Tall. Am gestrigen Montag fielnun aber deutlich zurück, sodass Pufpaff die Oberhand auf verhältnismäßig niedrigem Niveau hatte.Mit dem Magier-Duo Ehrlich Brothers erzielte «TV total» ähnlich wie in der Vorwoche 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Gesamtmarktanteil von mäßigen 2,3 Prozent. In der Zielgruppe ging es mit 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen leicht auf 8,2 Prozent nach oben. Am Mittwoch wurden noch 0,52 Millionen und 10,1 Prozent gemessen. Vor acht Tagen waren 0,38 Millionen Umworbene dabei, die zu 8,0 Prozent führten.«Chris Du das hin?» hatte neben dem titelgebenden Comedian Mario Basler als Gast zu bieten. Von 0,58 Millionen Zuschauern vor eine Woche blieben nur 0,48 Millionen erhalten. Der Marktanteil schrumpfte von 2,5 auf 2,0 Prozent. In der Zielgruppe reichte es diesmal nur für 0,33 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche wurden noch 8,4 Prozent ausgewiesen. Mitstiegen die Werte zurück auf das Anfangsniveau. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf begrüßten neben den Gästen Palina Rojinski, Hazel Brugger und Benni Wolter auch 0,31 Millionen Zuschauer, darunter 0,20 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 2,5 respektive 8,1 Prozent beziffert, was ebenfalls einem Rückgang gegenüber der Vorwoche entsprach. Am 2. Dezember wurden 2,9 respektive 9,8 Prozent gemessen.