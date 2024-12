Sat.1 zeigt «The Biggest Loser» wieder sonntags

TV-News

Nachdem das Abnehm-Format in diesem Jahr in der Primetime beheimatet war, kehrt Christine Theiss auf ihren alten Sendeplatz am Sonntagvorabend zurück.

„Der Sonntagvorabend ist für uns derzeit kein strategisch wichtiger Slot“, erklärte Sat.1-Chef Marc Rasmus im Januar 2024 in einem Interview. Damals war Rasmus nach einigen Jahren an der Spitze von Kabel Eins recht neu in der Verantwortung des Bällchensenders. Schon damals fügte er an: „Wenn wir aber ein Format finden, das wir dort gut aufgehoben sehen, werden wir es auch dort zeigen.“ Im Laufe des Jahres ist Rasmus wohl zu der Erkenntnis gekommen, dass Sat.1 in der Access-Primetime mehr zu holen ist. Im Herbst sendete man über Wochen hinweg neue Ausgaben von «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich», die regelmäßig über zwei Millionen Zuschauer verzeichnete. Nur in Ausnahmefällen erreichen Primetime-Formate dieses Niveau. Für die Adventszeit hat man «Unser Festtagsmenü» produziert, das bislang aber kein Erfolg ist.Dennoch bleibt es dabei, dass Sat.1 dem sonntagtäglichen Vorabend weiterhin mehr Aufmerksamkeit schenken wird. Wie man nun angekündigte, wirdab dem 12. Januar wieder auf den Sendeplatz um 17:45 Uhr zurückkehren, nachdem der Ausflug in die Primetime am Montag nicht die gewohnten Werte brachte. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt verringerte sich von 7,0 auf 3,8 Prozent, in der Zielgruppe reichte es statt 9,4 Prozent nur zu 5,1 Prozent. Mit der Rückkehr auf den alten Sendeplatz vergrößert sich auch der Staffelumfang auf 14 Folgen. Die Primetime-Staffel umfasste zehn Ausgaben.An der neuen Staffel nehmen 14 Teilnehmer teil, die insgesamt zwei Tonnen auf die Waage bringen. Auf der griechischen Insel Naxos wollen sie unter der Anleitung der Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin Gewicht verlieren. „Statt in Teams treten dieses Jahr alle Kandidaten als Einzelkämpfer an. Jeder kämpft für sich!“, erklärt Theiss das Konzept der kommenden Staffel, deren erste Episode ab dem 5. Januar vorab auf Joyn abrufbar ist. Zu gewinnen gibt es neben dem Wunschgewicht auch 50.000 Euro. «The Biggest Loser» wird produziert von Redseven Entertainment.