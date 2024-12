RTL News: Wechsel im Hauptstadtstudio

Köpfe

Jutta Bielig-Wonka verabschiedet sich nach über 30 Jahren bei RTL und ntv in den Ruhestand, und Thomas Präkelt übernimmt.

Zum Jahreswechsel verabschiedet sich Jutta Bielig-Wonka nach über 30 Jahren bei RTL und ntv in den Ruhestand. Die erfahrene Journalistin und Chefredakteurin für Nachrichten, Politik und Gesellschaft leitete zuletzt den Hauptstadtstandort in Berlin und spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau des Studios zu einem crossmedialen Zentrum. Sie führte das Team unter anderem durch Krisen und bedeutende Ereignisse, wie den Auslandseinsätzen der Bundeswehr auf dem Balkan und in Afghanistan.„Ich bin dankbar, dass ich in den vergangenen drei Jahrzehnten erst in Bonn und dann in Berlin die journalistische Reichweite und Relevanz von RTL und ntv gemeinsam mit großartigen Menschen auf- und ausbauen durfte. Für die Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren ist das Team in Berlin bestens gerüstet“, so Jutta Bielig-Wonka über ihren Abschied.Die Nachfolge tritt Thomas Präkelt an, der zuvor als geschäftsführender Gesellschafter des Landesstudios Ost tätig war. Präkelt begann 1987 seine Karriere als Reporter und Moderator beim Radiosender RIAS Berlin und war über die Jahre in verschiedenen Rollen bei RTL und ntv aktiv. „Nach 25 Jahren kehre ich wieder zurück in meine Heimatstadt. Ich freue mich, ab Januar Teil des Teams im Berliner Studio zu sein. Kein Medienunternehmen hat eine solche Vielfalt: RTL, ntv, stern, Capital, alles linear, gedruckt, online und auf den Social Plattformen. Und Themen gibt’s genug: Von Berlinale über Clankriminalität bis Wahlkampf haben wir den Menschen viel zu erzählen und einzuordnen. Wir berichten. Die Meinung bildet sich unsere Leser und Zuschauer selbst. Herzlichen Dank an Martin Gradl für das Vertrauen und die Chance, hier nochmal ein neues Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn aufschlagen zu dürfen - gemeinsam mit einem großartigen Team, das ich zum Teil schon seit Jahrzehnten kenne und sehr schätze“, freut sich Thomas Präkelt auf seine neue Aufgabe.„Ein riesengroßes Dankeschön an Jutta Bielig-Wonka, die über 30 Jahre lang den Journalismus bei RTL und ntv aus Bonn und Berlin und auch aus Krisengebieten mitgeprägt hat. Unsere Zusammenarbeit war mir immer eine große Freude und wichtige Bereicherung. Besonders möchte ich ihr auch für die erfolgreiche Zusammenführung und den Ausbau des gemeinsamen Standorts mit allen großartigen RTL-News-Marken in Berlin danken. Ich wünsche Jutta Bielig-Wonka für ihren so verdienten Ruhestand von Herzen alles Gute – sie wird uns sehr fehlen“, so Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News & ntv. „Mit Thomas Präkelt haben wir die perfekte Nachbesetzung für die Leitung des Berliner Standorts gefunden. Er ist nicht nur ein Top-Journalist mit dem richtigen Gespür für Themen und Menschen. Er ist auch ein sehr erfahrener TV-Manager und steht gleichermaßen für Kontinuität und Aufbruch in politisch wie auch gesellschaftlich turbulenten Zeiten. Wir kennen und schätzen Thomas Präkelt seit Jahrzehnten als großartigen Kollegen und Führungskraft mit viel Energie und Leidenschaft. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion.“