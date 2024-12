Quotencheck

Jenke von Wilmersdorf hat in diesem Jahr sieben Dokumentarfilme für ProSieben realisiert.

Mit seinen Extrem-Tests bescherte Jenke von Wilmersdorf der RTL-Sendung «Extra» und dem Spin-off «Das Jenke-Experiment» tolle Werte. Bei ProSieben versucht man mit zahlreihen Ablegern die Marke am Leben zu behalten. Los ging es in diesem Jahr am Dienstag, den 21. Mai 2024 mit dem Thema „Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?“, dafür interessierten sich 0,77 Millionen Zuschauer, was maue 3,3 Prozent Marktanteil ausmachte. Weil bei den jungen Menschen 0,51 Millionen anwesend waren, wurden gute elf Prozent Marktanteil eingefahren.Zwei Wochen später wurde der «Jenke. Report» zum Thema „Jeder gegen jeden: Wie gehen wir eigentlich miteinander um?“ gesendet, der noch 0,71 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent Marktanteil holte. Erneut war die Reichweite mit 0,48 Millionen jungen Leuten hoch, weshalb ProSieben über 10,7 Prozent Marktanteil sehr glücklich sein konnte.Im August kehrte «Jenke. Crime» mit dem zweiten Film mit neuem Konzept zurück. Zunächst wurden zwei Staffeln gesendet, in denen Kriminelle im Vordergrund standen, so schaute man im Dezember 2023 auf die Mafia (0,79 Millionen), das brachte ProSieben damals 9,4 Prozent Marktanteil ein. Jetzt ging es um „Die Macht der Kartelle“, die Ausgabe vom Dienstag, den 13. August 2024, sicherte sich 0,58 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent. Im Hochsommer fuhr man nur 0,31 Millionen werberelevante Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent.Eine Woche später wurde das heiße Thema „Schluss mit Sex gegen Geld in Deutschland?“ im «Jenke. Report» angefasst. Im Feuilleton schlug sich Jenke von Wilmersdorf recht ordentlich, doch Anfang November schauten nur 0,66 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,37 Millionen, das machte 9,0 Prozent Marktanteil aus.Die Reportage „Alltagsdrogen: Besser, schneller, schlauer – wie gedopt ist Deutschland?“ wanderte auf den Montag. Die erste Folge erreichte 0,79 Millionen Zuschauer und bescherte ProSieben 3,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,51 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent. Schließlich folgten am 11. und 18. November das neue Thema «Jenke. Zeitreise.», in denen die 80er im Mittelpunkt standen. Mit 0,67 und 0,79 Millionen Zuschauern lief das Experiment mau. Unter den jungen Menschen waren 0,30 und 0,45 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen lagen bei 5,8 und 8,3 Prozent.Die sieben Filme von Jenke holten im Durchschnitt 0,71 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei drei Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,42 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 9,0 Prozent. Die erste Staffel seiner Sendung holte 2021/2022 weitaus bessere Werte. Zum Teil saßen pro Folge bis zu 2,16 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen.