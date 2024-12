Neue Folgen von «Help! I'm in a Secret Relationship!»

US-Fernsehen

Der Unterhaltungssender MTV hat neue Geschichten angekündigt.

, moderiert von Travis Mills & Rahne Jones, feiert am Dienstag, den 7. Januar um 21 Uhr auf MTV mit 14 brandneuen Folgen Premiere. Travis Mills und Rahne Jones decken die herzzerreißenden Geschichten von Menschen auf, die emotional manipuliert wurden, um ihre Beziehungen geheim zu halten.Die Paare dieser Staffel kommen aus New York City, Los Angeles, Tampa, Seattle und Tacoma. Dies sind die warnenden Geschichten von Menschen, die glauben, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben, nur um dann zu entdecken, dass ihre Beziehungen auf Lügen basieren. Was wäre, wenn Ihre wahre Liebe ein großes Geheimnis verbirgt ... und dieses Geheimnis sind Sie?«Help! I’m in a Secret Relationship!» wird von SHARP Entertainment für MTV produziert. Die erste Folge wurde im April 2022 gesendet, seitdem wurden jährlich 24 Episoden gelauncht.