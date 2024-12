«Critical Incident»: Ab sofort bei Hulu

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat sich die Rechte mit AKsay Khanna gesichert.

Hulu präsentiert mitein packendes Drama, das die moralischen und emotionalen Grenzen der Polizeiarbeit auslotet. Im Zentrum der Serie steht Senior Constable Zilifcar „Zil“ Ahmed, gespielt von Akshay Khanna, dessen Streben nach Gerechtigkeit eine tragische Wendung nimmt. Während der Verfolgung eines jugendlichen Verdächtigen wird ein unbeteiligter Passant schwer verletzt – ein Ereignis, das Zils Leben und Karriere ins Chaos stürzt.Die Serie beleuchtet die komplexen Herausforderungen, denen Zil sich stellen muss: von der persönlichen Schuld über die öffentliche Kritik bis hin zum intensiven Druck durch die interne Untersuchung. Weitere Rollen gingen an Zoe Boe, Roxie Mohebbi, Hunter Page-Lochard und Jackson Heywood. Auch Jai Waetford und Simone Kessel spielen in der sechsteiligen Reihe mit.Die Serie wurde im Westen von Sydney gedreht. Die sechs Episoden entstanden unter der Leitung von Neil Sharma und Daniel Nettheim. Matchbox Pictures produzierte die Serie, die am 12. August 2024 beim Streamingdienst Stan liefen.