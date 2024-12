Apple dreht «Deaf President Now!»

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm dreht sich um die historischen Proteste an der Gallaudet University.

Apple kündigte den bahnbrechenden neuen Dokumentarfilmüber die historischen Proteste an der Gallaudet University an. Der Film stammt von dem für einen Oscar nominierten Produzenten, Co-Regisseur und Gehörlosen-Aktivisten der vierten Generation Nyle DiMarco und dem Oscar-prämierten Produzenten und Co-Regisseur Davis Guggenheim.„Viel zu lange wurden die Geschichten über Behinderungen, die die Vereinigten Staaten geprägt haben, in der Geschichte, die wir erzählen, auffällig vernachlässigt“, sagte Co-Regisseur und Produzent Nyle DiMarco. “Dieser Film bewahrt nicht nur einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Bürgerrechte, sondern feiert auch die Widerstandsfähigkeit meiner Gehörlosengemeinschaft, deren Erfolge es verdienen, anerkannt, gefeiert und in Erinnerung behalten zu werden.“„Es war schockierend für mich, dass die meisten Menschen, mich eingeschlossen, noch nie von diesem Moment in der Geschichte der Gehörlosen gehört hatten“, sagte Co-Regisseur und Produzent Davis Guggenheim. “Deshalb hielten Nyle und ich es für so wichtig, mit all unseren gehörlosen und hörenden Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um dieser wichtigen Geschichte gerecht zu werden.“Die Geschichte der größten Bürgerrechtsbewegung, von der die meisten Menschen noch nie gehört haben. «Deaf President Now!» erzählt von den acht Tagen der historischen Proteste, die 1988 an der Gallaudet University stattfanden, nachdem der Stiftungsrat der Schule einen hörenden Präsidenten über mehrere sehr qualifizierte gehörlose Kandidaten ernannt hatte. Nach einer Woche voller Kundgebungen, Boykotte und Proteste triumphierten die Studenten der Gallaudet University, als der hörende Präsident zurücktrat und der beliebte Dekan Dr. I. King Jordan der erste gehörlose Präsident der Universität wurde. Die Proteste markierten einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Bürgerrechte, der weit über den Campus der Gallaudet-Universität hinausreichte und den Weg für das Gesetz über die Gleichstellung behinderter Menschen (ADA) ebnete. «Deaf President Now!» enthält exklusive Interviews mit den fünf Schlüsselfiguren der Bewegung, darunter die Gallaudet-Vier – Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus und Greg Hlibok – sowie I. King Jordan, Archivmaterial und geskriptete Elemente. Der Film enthält auch einen experimentellen Erzählansatz namens ‚Deaf Point of View‘, der impressionistische visuelle Fotografie und ein ausgeklügeltes Sounddesign verwendet, um das Publikum in die Erfahrung der Gehörlosen eintauchen zu lassen.