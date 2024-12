Primetime-Check

Wie stark war «Die Kanzlei»? Endete «Elsbeth» vor einem großen Publikum?

5,37 Millionen Zuschauer sahen den, der 21,8 Prozent bei allen sowie 16,5 Prozent bei den jungen Menschen verbuchte. Das Erste erreichte mitund4,46 und 3,73 Millionen Fernsehzuschauer, die Serien holten 18,3 und 16,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden diese Woche 8,9 und 7,7 Prozent erzielt. Mitundhatte man noch 2,47 und 2,29Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,7 und 14,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden dieses Mal 5,4 und 8,9 Prozent erreicht.mit „Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co.“ undsahen 2,96 und 2,26 Millionen, die Sendungen holten 12,0 und 9,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es mit 11,9 und 9,1 Prozent einen Tick besser. Dassicherte sich dieses Mal 3,33 Millionen, was zu 15,6 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Menschen führte. Zwei-Wiederholungen brachten RTL 1,07 und 1,06 Millionen, in der Zielgruppe war die Serie bei 6,5 und 6,4 Prozent gelandet.undsicherten sich im Anschluss noch 0,78 und 0,75 Millionen, bei den 14- bis 49-Jährigen holte man 7,1 und 7,6 Prozent.Zwei-Geschichten brachten Sat.1 0,72 und 0,69 Millionen, bei den Umworbenen wurden nur 5,2 und 4,2 Prozent vorgefunden.verbuchte 1,07 Millionen Zuschauer und schaffte 17,1 Prozent in der Zielgruppe. Das X-Mas-Special vonverfolgten 1,10 Millionen Zuschauer, das brachte 7,1 Prozent bei den Umworbenen.Die-Folgen aus Trier-West und Düren sahen 0,46 und 0,38 Millionen, in der Zielgruppe kamen die Programme auf 5,5 und 7,3 Prozent. Kabel Eins wiederholtevor 0,86 Millionen, ehekam (0,45 Millionen). Die Filme verbuchte 7,9 und 4,8 Prozent bei den Umworbenen.