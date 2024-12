Valerie Bertinelli wird Moderatorin von «Bingo Blitz»

US-Fernsehen

Die neue Quizshow basiert auf der App Bingo Litz und soll im Frühjahr starten.

Game Show Network hat Valerie Bertinelli als Moderatorin vonangekündigt, einer neuen Show, die auf der weltweit beliebtesten kostenlosen Bingo-App-Bingo-Blitz basiert. Die halbstündige Originalserie soll im Frühjahr 2025 Premiere haben. In der Spielshow treten zwei Kandidaten in einer dynamischen Mischung aus Quiz und Bingo gegeneinander an. In diesem ultimativen Spiel, das Wissen, Strategie und Glück vereint, beantworten die Kandidaten Quizfragen, um Bingokugeln und Punkte zu sammeln. Zusätzlich zu den nummerierten Bingokugeln erhalten die Spieler auch goldene Kugeln, die sie strategisch auf ihren Karten platzieren können, um ihre Chancen auf ein Bingo zu erhöhen. Für Bingos erhalten die Spieler Bonuspunkte und für besondere „Power-ups“ auf den Spielerkarten erhalten sie Extrapunkte, Bingokugeln und Preise. Nach drei Runden kommt der Spieler mit der höchsten Punktzahl in die Blitzrunde, in der er für ein Bingo in 60 Sekunden oder weniger 10.000 $ erhält.Valerie Bertinelli blickt auf eine lange und gefeierte Karriere zurück, in der sie sich als ebenso beliebte Schauspielerin, Emmy-preisgekrönte Moderatorin, New York Times-Bestsellerautorin, Werbeträgerin und Unternehmerin einen Namen machte. Valerie, die zweimal mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, schaffte ihren Durchbruch im Alter von 15 Jahren als Barbara Cooper in der von Norman Lear 1975 produzierten gefeierten Serie «One Day At A Time». Sie wirkte an der Entwicklung, Produktion und Hauptrolle in vielen hoch bewerteten Fernsehfilmen und Miniserien mit und spielte sechs Staffeln lang die Hauptrolle als Melanie Moretti in der Hit-Sitcom «Hot in Cleveland» von TV Land.«Bingo Blitz» ist eine Produktion von Game Show Enterprises Studios mit Rane Laymance als ausführender Produzent und Sabrina Hybel Snow als Co-Produzentin. Playtika Santa Monica, LLC fungiert als ausführender Produzent. Die virtuelle Studiotechnologie stammt von GameChanger Ltd. mit Yaron Yashinski, Nimrod Harel und Roy Even Tov als ausführende Produzenten.