Sat.1 setzt «Unsere Lieblinge» fort

TV-News

Kurz nach dem Jahreswechsel geht es um „die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend“.

Oliver Geissen darf eine weitere Ausgabe der Sat.1-Rankingshowmoderieren. Die Sendung wurde in diesem Frühjahr anlässlich des 75. Geburtstages der Bundesrepublik Deutschland gestartet. In drei Folgen blickte man auf die „größten Comedians“, „größten Filmstars“ und „größten Musik-Stars“ dieses Landes zurück. In der neuen Folge geht es umZu sehen ist die Show am Montag, 6. Januar 2025, um 20:15 Uhr. Zudem hat Sat.1 drei weitere Folgen für das kommende Jahr angekündigt, die von i&u TV Produktion umgesetzt werden. In der ersten Show schwelgt Oliver Geissen unter anderem mit Hugo Egon Balder, Jeanette Biedermann, Uwe Ochsenknecht, Janine Kunze und Heiner Lauterbach in Erinnerungen über das Sommermärchen 2006 oder Lenas ESC-Sieg 2010.Die weiteren Folgen drehen sich um „die spektakulärsten TV-Momente“, „die legendärsten Fernsehserien“ und „die größten Bands Deutschlands“. Das Ranking unserer Lieblinge von Platz 20 bis Platz 1 fußt auf einer Forsa-Umfrage.