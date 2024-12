Noch mehr Künstler für ABC-Weihnachten

US-Fernsehen

Zu den Auftritten an der Westküste gehört unter anderem Alanis Morissette.

ABC gab weitere Künstler fürbekannt. Zu den Auftritten der West Coast Party gehören Alanis Morissette mit dem Special Guest Reneé Rapp, Dasha, DJ Cassidys Pass The Mic Live! mit Ja Rule, Fat Joe, Slick Rick & Doug E. Fresh, Ernest, HARDY, Kesha, Laufey, Natasha Bedingfield und T-Pain. Außerdem wird Blake Shelton aus Las Vegas auftreten, Luis Fonsi aus seiner Heimat Puerto Rico, und TLC schließt sich der mit Stars besetzten Times Square-Besetzung in New York in einer von Carnival Cruise Line gesponserten Performance an.In diesem Jahr wird «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest» zum zweiten Mal in Folge von Dick Clark Productions und iHeartMedia, dem führenden Audio-Medienunternehmen in Amerika, live auf 150 iHeartRadio-Sendern im ganzen Land übertragen, darunter Z100 New York, KIIS-FM Los Angeles, KISS FM Chicago, Q102 Philly, THE NEW MIX 102.9 Dallas und viele mehr. Musikfans im ganzen Land können am Dienstag, dem 31. Dezember, ab 20 Uhr EST die iHeartRadio-Sender einschalten, um die Sendung live zu hören. Die Show wird auch live über die iHeartRadio-App gestreamt.Der aufstrebende Country-Sänger und Songwriter Ernest wird sein aufregendes Jahr mit CMA-, Billboard- und GRAMMY-Nominierungen mit einer Medley-Performance seines Hit-Songs „Why Dallas“ aus seinem aktuellen Album „Nashville, Tennessee“ und der für einen Grammy nominierten Zusammenarbeit „I Had Some Help“, die von Ernest mitgeschrieben wurde, krönen.Der aus Puerto Rico stammende Luis Fonsi wird das neue Jahr in Puerto Rico einläuten und ein Medley aus einigen seiner größten Hits der letzten zehn Jahre aufführen. Fonsis Auftritt findet kurz vor Mitternacht in der Atlantik-Zeitzone statt, eine Stunde bevor der Ball am Times Square fällt. Natasha Bedingfield wird zu «New Year's Rockin' Eve» zurückkehren, um den 20. Jahrestag einer der prägendsten Pop-Hymnen, „Unwritten“, zu feiern, die sie erstmals 2007 in der Show aufführte.