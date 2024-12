«Its Always Sunny in Philadelphia» bekommt einen Slot

TV-News

Beim Fernsehsender ProSieben Fun wird die Serie in Zukunft am Vorabend ausgestrahlt.

Bereits seit dem 4. August 2005 ist die Sitcombeim amerikanischen Kabelsender FX auf Sendung gegangen, mit der Gründung von FXX wanderte die Serie zu dem Spartenkanal. Inzwischen sind 16 Staffeln entstanden, daraus resultieren 170 Episoden. Die Hauptrollen verkörpern Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson und Danny DeVito.Ab Mittwoch, 1. Januar 2025, streicht ProSieben Fun «Scrubs» am werktäglichen Vorabend und setzt dafür auf die amerikanische Sitcom «It’s Always Sunny in Philadelphia». Der Pay-TV-Sender beginnt mit der Ausstrahlung der Episode „Alles Rassisten“ aus der ersten Staffel. Charlie, Dennis und Mac haben sich einen Traum erfüllt und einen Irish Pub eröffnet.Doch die Freude währt nicht lange, denn der Umsatz lässt zu wünschen übrig. Dee, Dennis' Schwester und Barfrau in Personalunion, schleppt schließlich den attraktiven Terrell, den sie im Schauspielkurs kennengelernt hat, an. Der entpuppt sich als Naturtalent in Sachen Werbung und schon bald brummt das "Paddy's". Dass sie nur schwule Gäste haben, stinkt Charlie, Dennis und Mac jedoch gewaltig.