«Zürich-Krimi» stark, Comedy enttäuscht

Quotennews

Das Erste trumpfte zur Primetime auf, doch mit «Smeilingen» und der «Carolin Kebekus Show» waren nur enttäuschende Werte drin.

5,99 Millionen Menschen sahen vergangenen Donnerstag den ersten Part vonmit der Folge „Borchert und die Stadt in Angst“. Nun lief der zweite Teil, bei dem eine Sonnenfinsternis im Mittelpunkt stand. Die Reihe mit Christian Kohlund und Ina Pula Klink fesselte 5,50 Millionen Zuschauer und brachte einen Marktanteil von 22,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden nur 0,25 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 5,5 Prozent.durfte ausnahmsweise um 21.45 Uhr auf Sendung gehen und so generierte das Satiremagazin mit Christian Ehring 2,58 Millionen Zuschauer und fuhr 11,9 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden schlechte 5,0 Marktanteil geschnappt. Die von Jessy Wellmer präsentiertenkamen auf 1,95 Millionen und 10,7 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,28 Millionen gemessen, die zu 7,5 Prozent Marktanteil führten.Die sonst am Freitag ansässige Comedylief ab 22.50 Uhr in einer Doppelfolge. Die Geschichten, die zwischen 22.50 und 23.50 Uhr ausgestrahlt wurden, ernteten 0,65 und 0,55 Millionen und führten zu 4,9 und 5,2 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,14 und 0,11 Millionen dabei, die 5,0 und 5,0 Marktanteil brachten.spielte mit Tarkan Bagci, Giulia Becker, David Kebekus, Niklas van Lipzig, David Martin, Jeannine Michaelsen, Parshad, Jasmin Schwiers und Jan van Weyde ein Spiel, 0,30 Millionen Menschen blieben wach. Das führte zu katastrophalen 3,5 Prozent bei allen und 4,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen.