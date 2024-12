Tom Holland und Sony Pictures arbeiten zusammen

Kino-News

Der Schauspieler hat dazu die Produktionsfirma Billy17 gegründet.

In Zukunft werden Tom Hollands neue Produktionsfirma Billy17 und Sony Pictures gemeinsam Projekte umsetzen. Das Trio, das auch aus Harry Holland und Will South besteht, startet mit dem Projekt «Burnt», wofür der Oscar-Preisträger Rodney Rothman ein Drehbuch verfassen wird. Außerdem wird man für die Sony-Tochter TriStar Pictures den Graeme-Simsion-Stoff «The Rosie Project» umsetzen.„Ich habe seit fast einem Jahrzehnt eine unglaublich glückliche und erfolgreiche Beziehung zu Sony Pictures, daher waren sie für mich der perfekte Partner, um unsere Produktionsfirma zu gründen“, sagte Tom Holland. “Es war schon seit einiger Zeit mein Ziel, diesen Schritt zu wagen, und wir freuen uns unglaublich darauf, unterhaltsame und immer wieder sehenswerte Filme auf die Leinwand zu bringen. Das ist unsere Hoffnung, und sie beginnt mit «Burnt», einer Idee, die schon seit einigen Jahren in unseren Köpfen herumspukt. Es ist unglaublich, dass Rodney unser ehrgeizigstes Projekt mitgestalten wird. Wir springen hier ins kalte Wasser und sind sehr gespannt auf das, was als Nächstes kommt.“Tom Rothman, Vorsitzender und CEO der Motion Picture Group von Sony Pictures, sagte: „Tom, Harry und Will sprühen nur so vor coolen Ideen und haben den Eifer, diese auch umzusetzen. Sony kann sich glücklich schätzen, unsere bereits äußerst erfolgreiche Beziehung zu Tom und unsere laufende Arbeit an den gemeinsamen Franchises auf eine neue Ära auszudehnen, in der die Produktionsfähigkeiten des Trios zum Tragen kommen, was eine wunderbare Ergänzung zu Toms außergewöhnlichen schauspielerischen Fähigkeiten darstellt. Wir arbeiten mit Hochdruck an diesen neuen Projekten, und es werden zweifellos noch weitere folgen.“