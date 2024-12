Andreas Cichowicz gibt «Weltspiegel»-Moderation ab

TV-News

Für den langjährigen Moderator übernimmt Tessniem Kadiri, die ihre erste Sendung im Februar 2025 präsentiert.

Das ARD-Magazinbekommt eine neue Moderatorin. Nach mehr als 25 Jahren und mehr als 260 Sendungen verabschiedet sich Andreas Cichowicz als Moderator von der wöchentlichen Sendung, die immer sonntags um 18:30 Uhr zu sehen ist und im Wechsel von NDR SWR und BR produziert wird. In Cichowicz‘ Fußstapfen tritt Tessniem Kadiri, die das Moderatoren-Team um Natalie Amiri, Ute Brucker und Isabel Schayani vervollständigt. Ihre erste Sendung präsentiert Kadiri am 16. Februar 2025.Tessniem Kadiri wurde 2001 in Duisburg geboren und wuchs zwischen Deutschland und Marokko auf. Seit zweieinhalb Jahren präsentiert sie «Atlas» , das Auslandsformat für die GenZ von NDR und funk. Zudem arbeitet sie als Autorin und Moderatorin für das TikTok-Format «nicetoknow» des WDR und für die gesellschaftspolitische Kinder- und Jugend-Sendung «neuneinhalb» des KIKA . Im vergangenen Jahr hat sie im ZDF Studio New York hospitiert, derzeit absolviert sie ein IJP-Journalisten Stipendium in Slowenien. Sie schreibt als freie Journalistin. Das ‚Medium‘-Magazin hat Tessniem Kadiri 2024 zu einer der „Top30 bis 30 Journalist:innen des Jahres“ gekürt.„Tessniem Kadiri ist ein herausragendes journalistisches Talent. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für die Weltspiegel-Familie gewinnen konnten. Sie steht für die Strahlkraft und die erfolgreiche digitale Entwicklung des Weltspiegels. Willkommen an Bord!“, so NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher.NDR-Programmdirektorin Katja Marx würdigt den scheidenden Moderator, der am Sonntag, 15. Dezember 2024, durch die Sendung führen wird: „Andreas Cichowicz steht für herausragende Auslandsberichterstattung, als erfahrener Journalist und Moderator der Sendung, die ein Spiegel für das Geschehen in aller Welt ist. Im Weltspiegel glänzen die Auslandskorrespondenten der ARD mit ihrem fundierten Hintergrundwissen, mit Analysen und lebendigen Reportagen. Andreas Cichowicz hat die Sendung in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt – als leidenschaftlicher Korrespondent in Johannesburg und Kairo, als souveräner Moderator und als kluger Kopf.“