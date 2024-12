Warner Bros. Discovery baut sich um

Wirtschaft

Künftig wird das Unternehmen in Global Linear Networks sowie Streaming und Studios zusammen gefasst.

Warner Bros. Discovery gab bekannt, dass sein Vorstand das Unternehmen zur Umsetzung einer neuen Unternehmensstruktur ermächtigt hat, die darauf abzielt, seine strategische Flexibilität zu erhöhen und potenzielle Möglichkeiten zur Erschließung zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen. Im Rahmen dieser neuen Unternehmensstruktur wird Warner Bros. Discovery als Muttergesellschaft für zwei verschiedene operative Geschäftsbereiche fungieren:• Global Linear Networks: Ein führendes lineares Fernsehunternehmen, das einige der renommiertesten Sender mit fesselnden Nachrichten-, Sport-, geskripteten und ungeskripteten Programmen betreibt.• Streaming & Studios: Eine global skalierte Streaming-Plattform und renommierte Film- und Unterhaltungsstudios mit einem Portfolio der beliebtesten geistigen Eigentumsrechte der Welt.Warner Bros. Discovery erwartet, dass die neue Unternehmensstruktur für mehr Klarheit und Fokus sorgt, wobei jede Abteilung in der Lage sein wird, ihre spezifischen strategischen und operativen Ziele zu erreichen und gleichzeitig Initiativen zur Umsetzung der wichtigsten Prioritäten für das konsolidierte Unternehmen Warner Bros. Discovery umzusetzen. Global Linear Networks wird sich auf die Maximierung der Rentabilität und des freien Cashflows konzentrieren, um den Schuldenabbau fortzusetzen, während sich Streaming & Studios auf die Förderung von Wachstum und starken Renditen bei der Erhöhung des investierten Kapitals konzentrieren wird. Die neue Unternehmensstruktur wird auch die Möglichkeiten erweitern, weitere Wertschöpfungsmöglichkeiten für beide Geschäftsbereiche in einer sich entwickelnden Medienlandschaft zu erschließen.„Seit der Fusion, aus der Warner Bros. Discovery hervorging, haben wir unser Unternehmen umgestaltet und unsere Finanzlage verbessert, während wir gleichzeitig ein weltweites Publikum mit erstklassiger Unterhaltung versorgen“, so David Zaslav, President und CEO von Warner Bros. Discovery. “Wir legen weiterhin großen Wert darauf, dass unser Geschäftsbereich Global Linear Networks gut positioniert ist, um den freien Cashflow weiter zu steigern, während sich unser Geschäftsbereich Streaming & Studios darauf konzentriert, das Wachstum voranzutreiben, indem wir die fesselndsten Geschichten der Welt erzählen. Unsere neue Unternehmensstruktur richtet unsere Organisation besser aus und erhöht unsere Flexibilität bei potenziellen zukünftigen strategischen Möglichkeiten in einer sich entwickelnden Medienlandschaft. Sie hilft uns, auf unserer Dynamik aufzubauen und Chancen zu schaffen, während wir alle Möglichkeiten prüfen, um einen signifikanten Shareholder Value zu erzielen.“