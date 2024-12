«Göhte» läutet das neue ProSieben-Jahr ein

TV-News

Nach «Silvester für Eins» hat ProSieben diesmal nicht zahlreiche Bully-Filme programmiert, sondern «Fack Ju Göhte». Bei Sat.1 ist das Publikum «Verschollen».

ProSieben wird in diesem Jahr sein Silvester-Programm verändern, nachdem man seit 2018 stets das Filmdoppel «Der Schuh des Manitu - Extra Large» und «(T)Raumschiff Surprise - Periode 1» gezeigt hatte. Nachdem Sat.1 Michael ‚Bully‘ Herbig im vergangenen Jahr noch den Ehrenpreis verliehen hatte, verzichtet man in diesem Jahr auf dessen Dienste – womöglich auch, weil Herbig am 21. Dezember gemeinsam mit Stefan Raab bei RTL in «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» zu sehen ist.Stattdessen setzt ProSieben zum Jahreswechsel nach der-Ausstrahlung um 20:15 Uhr auf die-Trilogie. Zuletzt waren die Filme von Bora Dagtekin, in denen Elyas M'Barek die Hauptrolle spielt, bei Sat.1 im Programm. ProSieben zeigte die Filme zuletzt im Winter 2020. Der erste Teil ist nun von 20:35 bis 22:40 Uhr angesetzt, sodass «Fack Ju Göhte 2» das neue Jahr einläutet. «Fack Ju Göhte 3» dauert von 0:15 bis 2:20 Uhr. Bis in die frühen Morgenstunden geht es mitundweiter.Sat.1 zeigt am 31. Dezember zur besten Sendezeit zunächst den Animations-Film, ehe zwischen 22:05 und 0:55 Uhrwiederholt wird. Der Film mit Tom Hanks ist bereits am Sonntag, 29. Dezember, um 20:15 Uhr zu sehen. In der Nacht sendet der Bällchensender nochundAm Neujahrstag hat Sat.1 derweil die Free-TV-Premiere von, dem dritten Teil der «Harry Potter»-Spin-off-Reihe. Darin schmiedet Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) einen finsteren Plan, um die Muggelwelt den Zauberern zu unterwerfen. Und tatsächlich findet er immer mehr Gleichgesinnte, die sich auf seine Seite schlagen. Um den Magier zu stoppen, bittet Albus Dumbledore (Jude Law) Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seine Freunde um Hilfe. Gemeinsam mit seinen magischen Tierwesen setzt Newt alles daran, Grindelwald zu stoppen. Bei ProSieben läuten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mitdas neue Jahr ein (Quotenmeter berichtete).