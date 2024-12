Bei ProSieben darf die Welt wieder staunen

TV-News

Fans von «Das große Promi-Büßen» müssen sich zwei Wochen für das Finale gedulden, das wie zu Staffelbeginn am späten Abend über die Bühne geht.

ProSieben hat den Sendetermin für das Finale vonkommuniziert. Die Reality-Show mit Olivia Jones verabschiedet sich eine Folge vor der Entscheidung am 19. Dezember in eine Weihnachtspause, das Finale läuft dann erst im neuen Jahr am 2. Januar. Allerdings ist die Sendung nicht wie zuletzt um 20:15 Uhr zu sehen, sondern geht erst um 22:30 Uhr on air.Auf diesem Sendeplatz war die dritte Staffel Anfang November gestartet, ehe man mit dem quotenschwachen «Destination X» die Plätze tauschte. Das Finale der Reise-Rätsel-Show ist am 19. Dezember um 22:30 Uhr zu sehen. Am 2. Januar um 20:15 Uhr hat ProSieben derweil die Clipshowprogrammiert.Geplant sind insgesamt sechs neue Folgen. Die erste Ausgabe beschäftigt sich mit den „tierischsten Schlamassel“. Versprochen sind die „lustigsten Pannen im Zoo, auf dem Bauernhof und auf Safari, denn genau da lauern verrückte Tiere, die uns Menschen auf Trab halten“. Gezeigt werden Szenen von Katzen, die ihr Körbchen nicht teilen wollen, Ziegen in der Yogastunde sowie ein Influencer, der gemeinsam mit seinem Bullen kocht.