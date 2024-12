CNBC plant eigenen Streamingdienst

US-Fernsehen

Bereits im ersten Quartal 2025 soll der Start des neuen Dienstes erfolgen.

Die NBCUniversal-Tochter CNBC will im ersten Quartal 2025 den Streamingdienst CNBC+ starten, berichtet das US-Fachblatt „Variety“ unter Berufung auf zwei Personen aus dem Unternehmen. Der neue Dienst werde allerdings keine neuen Sendungen anbieten und keine neuen Mitarbeiter einstellen. Vielmehr sollen die Inhalte der weltweiten CNBC-Sender gebündelt werden. So können die Sendungen unabhängig von der Region angeschaut werden.Comcast hat bereits mehrere Streaming-Angebote. Zu Sky gehören Now in Großbritannien und Wow in Deutschland. NBCUniversal versucht mit dem Streamingdienst Peacock zu punkten, gleichzeitig werden viele Kabelfernsehsendungen auch über Hayu vermarktet. Bei CNBC glaubt man nicht an eine Überschneidung der Zielgruppen. Der Finanzfernsehsender soll die Geschäftswelt ansprechen.Zuletzt hatte Comcast angekündigt, zahlreiche Fernsehsender von NBC, Peacock und Bravo in ein neues Unternehmen auszugliedern. Unklar ist noch, wie das mit Gemeinschaftsproduktionen wie der Nachrichtenredaktion funktionieren soll, die sowohl die Hauptnachrichten für NBC liefert als auch für MSNBC produziert. CNBC hingegen ist eine eigene Abteilung innerhalb des Comcast-Universums.