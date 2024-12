Peacock kauft «Friday Night Lights»

US-Fernsehen

Das Reboot stammt von der Schwesterfirma Universal Television.

Young-Adult-Serien und Football passen zwar gut zusammen, sind aber selbst in den USA überschaubar. Die NBCUniversal-Tochter Universal Television arbeitet an einer Neuauflage von, für die sich der hauseigene Streamingdienst Peacock nun die Rechte gesichert hat.In der offiziellen Beschreibung der neuen Serie heißt es: „Nach einem verheerenden Hurrikan wagt ein bunt zusammengewürfeltes Highschool-Footballteam und sein angeschlagener Interimstrainer das unwahrscheinliche Unterfangen, die Texas High School State Championship zu gewinnen und damit zum Lichtblick ihrer Stadt zu werden.“Das Original lief zwischen 2006 und 2011 zunächst auf NBC, wechselte dann aber zum AT&T-Sender The 101 Network (heute Audience). Jason Katims, Showrunner und ausführender Produzent der Originalserie, wird auch die neue Serie zusammen mit dem Originalregisseur und ausführenden Produzenten Peter Berg und dem Originalausführenden Produzenten Brian Grazer leiten. Als ausführende Produzentin für Imagine Entertainment wird Kristen Zolner hinzukommen. Universal Television fungiert als Studio.